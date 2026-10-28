정명근 화성시장, ‘행복실현 지방정부협의회’ 제5기 공동회장 선출

정명근 화성특례시장이 행복실현지방정부협의회 제5기 공동회장으로 선출됐다.
정 시장은 28일 국회의원회관에서 열린 ‘행복실현지방정부협의회 2026년 정기총회’에서 정용래 대전 유성구청장, 우승희 전남광주 영암군수와 함께 제5기 공동회장으로 뽑혔다.
정 시장은 취임사에서 “시민의 행복을 높이는 것은 지방정부의 가장 중요한 책무이자 우리가 함께 추구해야 할 목표”라며 “시민의 일상이 더 행복해지고, 그 변화가 대한민국 곳곳으로 이어질 수 있도록 공동회장으로서 맡은 바 소임을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.
이어 “시민의 삶과 가장 가까운 곳에서 일상의 어려움을 살피고 시민이 체감하는 변화를 만들어 가는 것이 중요하다”며, “회원 지방정부 간 연대를 강화하고 국회 및 중앙정부와 협력해 ‘국민총행복증진에 관한 법률안’ 제정 등 행복정책의 제도적 기반 마련에 힘쓰겠다고 덧붙였다.
화성시는 민선 9기 시정구호인 ‘모두의 행복, 더 큰 화성’ 아래 시민의 행복을 시정의 핵심 가치로 삼고, 시민이 일상에서 체감하는 행복을 높이기 위한 정책을 추진 중이다.
한편, 행복실현지방정부협의회는 주민 행복 증진을 위한 정책 발굴과 지방정부 간 협력을 추진하는 협의체다.
안승순 기자
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