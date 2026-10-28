이성원 경기도의원, 김종배 도의원과 경기도소방재난본부 방문 “시화MTV 119안전센터 신설 적극 검토해야”



▲이성원 경기도의원(왼쪽)과 김종배 경기도의원(오른쪽)이 26일 경기도소방재난본부를 방문해 ‘시화MTV 거북섬 소방 119안전센터 신설 건의문’을 전달하고 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)



▲이성원 경기도의원(오른쪽 첫 번째)과 김종배 경기도의원(오른쪽 두 번째)이 26일 경기도소방재난본부 관계자들과 시화MTV 119안전센터 신설 및 소방력 보강 방안을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

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산업시설과 정주인구, 관광객이 늘어나는 시흥 시화MTV 및 거북섬 일대의 초기 재난 대응력을 높이기 위해 소방수요를 전면 재평가하고 119안전센터를 신설해야 한다는 건의가 전달됐다.경기도의회 이성원 의원(더불어민주, 시흥5)은 26일 김종배 의원(더불어민주, 시흥4)과 함께 경기도소방재난본부를 찾아 ‘시화MTV 및 거북섬 권역 119안전센터 신설과 소방력 보강 건의문’을 전달하고, 변화된 지역 여건을 반영한 소방수요 재평가와 시화MTV 119안전센터 신설을 촉구했다.이번 방문은 앞서 이 의원이 시화MTV와 거북섬 권역의 산업시설 밀집도와 정주인구, 관광수요 증가세에 비해 소방안전 기반시설 확충이 뒤따르지 못하고 있다고 지적한 데 따른 후속 조치다.전달된 건의문에 따르면 현재 시화MTV에는 1,372개 업체에 약 1만5,319명의 근로자가, 시화공단에는 1만1,344개 업체에 약 11만7,648명의 근로자가 상주하고 있다. 거북섬동 또한 2026년 8월 기준 6,722세대, 1만2,186명이 거주 중이며, 2027년 6월까지 1,796세대(약 5,300명)가 추가로 입주할 예정이다.반면 거북섬동에서 기존 관할인 정왕119안전센터까지는 거리가 약 7km 떨어져 있고, 사전 파악자료상 출동에 약 17분이 걸리는 것으로 확인돼 산업재난 및 화재·구조·구급 수요 증가에 대비한 초기 대응체계 점검이 시급한 실정이다.이날 이성원 의원은 소방재난본부 측에 ▲주민등록인구뿐 아니라 산업시설·위험물 취급시설·상주 근로자·관광객·향후 입주계획 등을 반영한 소방수요 전면 재평가 ▲시화MTV 119안전센터 신설의 중장기 소방력 보강계획 반영 ▲센터 신설 전 기존 소방력 재배치와 출동체계 개선 등 긴급대응체계 보강 ▲신설 검토 결과와 향후 추진계획의 도의회 공유 등을 요청했다.아울러 최근 3년간 화재·구조·구급 출동 건수와 실제 현장 도착시간, 기존 안전센터의 관할 부담 등을 객관적으로 분석해 소방력 보강 필요성을 재판단해 달라고 주문했다. 이와 함께 시흥시 등 관계기관과의 협의를 통해 부지 확보 방안과 2027년도 이후 예산 및 단계별 추진계획까지 종합적으로 검토해 줄 것을 요구했다.이성원 의원은 “화재와 재난에 대응하는 소방안전 기반시설은 도민의 생명과 직결되는 필수적인 공공서비스”라며 “시화MTV와 거북섬의 소방안전 체계 역시 대형사고가 발생한 이후에 보완하기보다 변화하는 도시 규모와 위험요인에 맞춰 선제적으로 준비해야 한다”고 강조했다.이어 “소방수요 재평가 결과와 안전센터 신설 가능성, 필요한 행정절차와 추진일정을 도의회와 공유해 준다면 관련 예산과 제도적 지원방안도 함께 논의하겠다”며 “시화MTV 119안전센터 신설이 중장기 소방력 보강계획에 반영될 수 있도록 지속적으로 점검하겠다”고 밝혔다.이 의원은 “도민이 안심하고 생활하고 소방공무원이 보다 안전한 여건에서 임무를 수행할 수 있도록 시화MTV 119안전센터 신설을 적극 검토해 달라”고 당부했다.양승현 리포터