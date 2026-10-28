최혜경 경기도의원 “사회적경제, 사회적 가치에 경제적 성과 더하고 우수사례 확산해야”



▲최혜경 경기도의원이 22일 경기도사회적경제원의 주요 사업 추진 현황을 점검하며 발언하고 있다. (사진=경기도의회)

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사회적경제에 대한 인식을 개선하고 지속 가능한 성장을 뒷받침하기 위해, 실제 현장의 경제적 성과를 널리 알리고 우수 사업에 예산을 집중 투입해 성공 모델을 확산해야 한다는 제언이 나왔다.경기도의회 경제노동위원회 최혜경 의원(더불어민주당, 비례)은 22일 경기도사회적경제원의 주요 사업 추진 현황을 점검하며 사회적경제가 거둔 경제적 성과를 적극 홍보하고 우수 사례를 확산할 필요가 있다고 밝혔다.이날 최 의원은 “사회적경제에는 지역사회를 위해 헌신하는 분들의 열정과 봉사가 담겨 있다”며 “고령사회와 지방 소멸에 대응하고 사회적 가치를 확산하기 위해서는 사회적경제의 연대와 육성이 중요하다”고 말했다.이어 “사회적경제가 창출하는 경제적 성과는 충분히 부각되지 못하고 있는 것 같다”며 “사회적경제를 지원금에 의존하거나 지원이 끝나면 운영이 어려워지는 분야로 인식하는 경우도 있는 만큼, 실제 성과를 적극적으로 알려 사회적 인식을 개선할 필요가 있다”고 짚었다.특히 광명과 시흥 지역의 사례를 들어 현장 우수 사업 발굴과 홍보의 중요성을 언급했다. 최 의원은 “현장에서 잘 운영되고 있는 사업들도 충분히 알려지지 않은 경우가 있다”며 “성과가 있는 사업들을 적극적으로 홍보하고 성공 사례를 축적해 나가야 한다”고 강조했다.아울러 기존 사업 운영 방식의 한계를 지적하며 전략적인 재원 배분을 주문했다. 최 의원은 “그동안 사회적경제 사업이 너무 파편화되고 위탁 사업 중심으로 운영되어 온 측면이 있다”며 “이러한 상황에서 선택과 집중이 필요하다고 생각한다”고 설명했다.그러면서 “사회적경제의 성공 사례를 제대로 부각할 수 있는 계기를 마련하고, 성과가 있는 사업에 예산을 집중 투입해 다른 지역으로 확산할 수 있는 모델로 발전시켜야 한다”고 제안했다.최혜경 의원은 향후 도내 사회적경제 우수 사례가 타 지역으로 확산될 수 있도록 지속적인 점검을 이어가는 한편, 사회적 가치와 경제적 성과가 조화를 이루며 성장할 수 있도록 정책적 지원 방안을 마련해 나갈 방침이다.양승현 리포터