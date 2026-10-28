경북도 의정회, 문경에서 지방의회 발전 세미나 개최

10월 28일∼10월 29일까지 문경STX리조트서 대학교수 등

전문 강사 초빙, 지방자치·의회발전 분야 중점 논의

문경 가은 에코월드 및 연관 석탄박물관 탐방 체험



28일 문경에서 열린 지방의회 발전 세미나에서 축사하는 김희수 경북도의회 의장. 경북도의회 제공



28일 문경에서 열린 지방의회 발전 세미나에서 개회사를 하는 김경오 경북도 의정회 회장. 경북도의회 제공



지방의회 발전 세미나 전경. 경북도의회 제공

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경북도 의정회(회장 김경오)는 28일부터 29일까지 문경시 소재 STX리조트에서 회원, 도민 약 100여명이 참석한 가운데 지방의회 발전 세미나를 개최한다. 이번 세미나는 지방자치에 대한 성과와 문제점을 파악하고 향후 지방화 시대에 부응하는 전직 도의원으로서의 역할과 의회 위상 제고 방안을 논의하기 위해 마련된 자리이다.현재 경북 지역은 낮은 재정자립도와 도농 간 불균형, 중앙집권으로 인한 제한적인 지방자치권, 저출생·고령화에 따른 인구구조 변화 등 여러 구조적 난관에 직면해 있다. 도는 이러한 문제들을 해소하기 위해 정부의 ‘5극 3특 균형발전 전략’에 발맞추고 있다. 수도권 쏠림 현상을 완화하고 지방을 메가시티 수준으로 성장시키며, 인구 분산을 통한 지역 격차 해소와 재난·안보 대응력 강화 등 중앙과 지방이 상생하는 정책을 적극적으로 추진하고 있다.이어진 개회식에서는 김경오 경북도 의정회 회장의 개회사를 시작으로 김희수 경북도의회 의장, 이준식 경북도 기획조정실장, 김학홍 문경시장, 서정식 문경시의회의장의 축사가 차례로 진행되며 세미나의 의미를 더했다.세미나 주요 내용으로는 첫째 날, 하혜수 경북대학교 교수는 ▲한국의 지방자치 발전방안을 주제로 기조강연을 했다. 이어서 계명대 이우형 교수는 ▲경북 지역경제 활성화 방안에 대해서 주제발표를 했다. 둘째 날, 대구대학교 이응진 교수는 ▲경북 농촌 관광자원의 소득화 방안에 대해서, 대구가톨릭대학교 김창열 교수는 ▲현대인의 건강관리에 대해서 강의와 토론을 했다.세미나 후에는 경북도 의정회 회원들은 에코월드 관계자로부터 석탄박물관과 연계한 가상세계와 각종 시설물에 대한 설명을 듣고 은성갱도 등 과거 석탄산업의 중요한 부분들을 체험하는 시간을 가졌다.김희수 경북도의회 의장은 “문화관광의 도시 문경에서 개최되는 지방의회발전 세미나에 의정회 회원들이 많이 참석해서 기쁘게 생각한다”면서 “이번 세미나를 통해 지방자치에 대한 이해와 더불어, 의회의원으로서의 경험을 토대로 도민에게 도움이 되는 자치역량을 발휘해 주길 기대한다”고 말했다.김경오 경북도 의정회 회장은 “이번 세미나를 통해 우리 회원들이 올바른 토론문화를 정착하고 문경새재와 쌍용계곡이 주는 혜택 속에서 잠시나마 힐링도 하는 여유를 느껴보면 좋겠다”며 “아울러, 회원들이 주축이 되어 지방자치 관련 새로운 과제를 발굴함으로써 지방의회 위상을 재정립하고 향후 지방화 시대를 여는 든든한 버팀목 역할을 해 주길 기대한다“고 말했다.류정임 리포터