심상록 경기도의원 “AI교육 정책 연속성 확보해야”… 학교 현장 고려한 예산 편성 강조



▲심상록 경기도의원(왼쪽 위)이 28일 경기도교육청 AI교육정책과 관계자들로부터 ‘AI·디지털 시민교육 거점학교’ 추진 현황을 보고받고 있다. (사진=경기도의회)

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학생들의 디지털 소양과 창의적 문제 해결 역량을 키우는 인공지능(AI) 교육이 학교 현장에서 안정적으로 이어질 수 있도록, 재정 여건 속에서도 정책 연속성을 확보하고 현장 수요에 맞춘 예산 배분이 이뤄져야 한다는 의견이 제시됐다.경기도의회 교육행정위원회 심상록 의원(더불어민주당, 광명1)은 28일 경기도교육청 AI교육정책과 관계자들과 만나 ‘AI·디지털 시민교육 거점학교’ 추진 현황을 보고받고, 안정적인 AI교육 생태계 조성을 위한 교육청의 내실 있는 운영을 주문했다.‘AI·디지털 시민교육 거점학교’는 학생들의 디지털 기초 소양 함양과 윤리의식 제고, 창의적 문제 해결 능력 배양 등을 위해 운영되는 사업으로, 일선 학교 현장에서 AI 및 디지털 교육활동이 활성화되도록 뒷받침하는 데 목적을 두고 있다.이날 거점학교의 전반적인 운영 방향과 지원 체계를 점검한 심상록 의원은 “AI교육의 중요성이 커지는 만큼 이를 뒷받침할 수 있는 안정적인 교육환경 조성이 무엇보다 중요하다”며 “교육재정이 어려운 상황이지만 기존 교육활동의 연속성을 확보함을 전제로 학교 현장에서 필요한 지원이 무엇인지 면밀히 살펴야 할 것”이라고 강조했다.아울러 한정된 재원을 효율적으로 활용하기 위한 합리적인 배분 기준 마련도 요청했다. 심 의원은 “AI교육은 단순히 디지털 기기 활용 역량을 길러줄 뿐만 아니라 학생들이 스스로 질문하고 사고하며 창의적인 문제 해결 능력을 키워가는 과정”이라며 “한정된 재원이지만 꼭 필요한 학교에 적정한 예산이 지원될 수 있도록 사업의 우선순위와 배분 기준을 꼼꼼히 검토해 줄 것”을 당부했다.심 의원은 “앞으로 행정사무감사와 2027년도 예산안 심의 과정에서 AI교육 사업의 운영 현황과 예산 편성 방향을 점검해, 학교 현장의 교육 수요가 충분히 반영되도록 하겠다”고 밝혔다.양승현 리포터