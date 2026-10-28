류기준 경기도의원, 차세대융합기술연구원·SK하이닉스와 고양시 화정고서 ‘찾아가는 반도체 교실’ 개최



▲28일 고양시 화정고등학교 채온관에서 진행된 ‘2026년 제4회 찾아가는 반도체 교실’에서 SK하이닉스 전문강사가 학생들을 대상으로 강연하고 있다. (사진=경기도의회)



▲28일 고양시 화정고등학교 채온관에서 열린 ‘2026년 제4회 찾아가는 반도체 교실’에서 화정고 학생들이 반도체 직무 및 과학 발전사 특강을 듣고 있다. (사진=경기도의회)



▲류기준 경기도의원(뒷줄 왼쪽 다섯 번째)과 김성회 국회의원(앞줄 오른쪽 첫 번째) 등 관계자들이 28일 고양시 화정고등학교에서 열린 ‘2026년 제4회 찾아가는 반도체 교실’ 사전 차담회에서 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

반도체 생산·연구 인프라가 경기 남부에 집중돼 상대적으로 접할 기회가 적었던 경기북부 지역 청소년들에게 첨단 과학기술 교육과 현장 진로 탐색 기회를 제공하는 자리가 마련됐다.경기도의회 미래과학협력위원회 류기준 의원(더불어민주당, 고양3)은 차세대융합기술연구원(이하 융기원), SK하이닉스와 함께 28일 고양시 화정고등학교 채온관에서 ‘2026년 제4회 찾아가는 반도체 교실’을 개최했다.이날 특강에는 화정고등학교 1·2학년 학생 60여명이 참여했다. 1부에서는 정기원 SK하이닉스 전문강사가 ‘반도체 회사는 어떤 일을 할까?’를 주제로 AI·컴퓨팅 기술 동향과 기업 현장의 직무를 소개했다. 이어 2부에서는 김연수 차세대융합기술연구원 선임연구원이 ‘반도체의 역사로 알아보는 과학의 발전’을 주제로 강연에 나서 진공관과 에니악부터 트랜지스터 발명, 한국인 과학자 강대원 박사의 MOSFET 개발, 차세대 CFET 소자에 이르는 반도체 발전 과정을 설명했다.강연에 앞서 진행된 사전 차담회에서는 경기북부 지역 학생들을 위한 첨단 과학 교육 기회 확대와 기업 연계 현장 견학 지원 방안이 논의됐다.차담회에 참석한 김성회 국회의원(고양시갑)은 “남부 지역 학생들에 비해 경기북부 학생들이 첨단 산업 현장이나 기업을 직접 견학하고 체험할 기회가 상대적으로 부족한 것이 현실”이라며 “경기북부 학교 학생들이 이런 첨단 교육과 기업 현장 견학의 기회를 더 많이 누릴 수 있도록 국회 차원에서도 기업 및 관계 기관과 긴밀히 협의하고 연결하는 등 적극 노력하겠다”고 말했다.류기준 의원은 “최근 화정고를 비롯한 도내 고등학생들의 이공계 진로에 대한 관심이 급증하고 있음에도 교육 인프라는 여전히 남부에 쏠려 있다”며 “도내 31개 시·군 어디서든 소외 없이 미래 첨단산업 교육을 받을 수 있도록, 도의회 미래과학협력위원회 차원에서 경기도 반도체 인력개발센터(G-SPEC)와 연계한 전문 인재 양성 예산 확보와 제도적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.한편 이날 행사에는 류기준 경기도의원을 비롯해 김성회 국회의원(고양시갑), 이영수 경기도청 반도체육성팀장, 권정훈 차세대융합기술연구원 연구본부장, 김은아 반도체인재양성팀장, 이송만 SK하이닉스 SKMS＆Growth 부사장, 김영리 화정고 교장, 우혜란 운영위원장, 전민아 학부모회장 및 화정고 학생 60여명이 참석했다.양승현 리포터