남종섭 경기도의회 의장, 자치분권발전위원회 출범… 지방의회 제도개선 강화



▲남종섭 경기도의회 의장(앞줄 왼쪽 여섯 번째)이 28일 열린 ‘제12대 경기도의회 자치분권발전위원회 출범식’에서 위원들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)



▲경기도의회가 28일 도의회 대회의실에서 ‘제12대 자치분권발전위원회 출범식 및 전체회의’를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)



▲남종섭 경기도의회 의장이 28일 도의회 대회의실에서 열린 ‘제12대 경기도의회 자치분권발전위원회 출범식’에서 개회사를 하고 있다. (사진=경기도의회)

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지방의회법 제정을 뒷받침하고 법 제정 이후 조직·인사·재정·감사 등 후속 제도가 현장에 안착할 수 있도록 대응 과제를 발굴하는 ‘제12대 경기도의회 전반기 자치분권발전위원회’가 공식 출범했다.남종섭 경기도의회 의장(더민주, 용인3)은 28일 ‘제12대 의회 전반기 자치분권발전위원회’를 출범시키고, 지방의회법 제정을 비롯한 주요 자치분권 과제에 대한 대응력을 높이기로 했다.경기도의회는 이날 도의회 대회의실에서 남 의장과 안광률(더민주, 시흥1)·방성환(국민의힘, 성남5) 양당 대표의원 및 도의원, 안신일 대한민국시도의회의장협의회 지방의회법 제정 추진 TF 단장(세종시의회 의장), 민간 전문가 등이 참석한 가운데 ‘제12대 자치분권발전위 출범식 및 전체회의’를 열었다.이번 위원회는 지방의회법 제정 추진에 힘을 싣는 동시에, 법 제정 이후 지방의회의 조직과 인사·재정·감사, 정책지원 체계가 일선 현장에서 실효성 있게 작동할 수 있도록 구체적인 제도 개선 과제를 발굴하고 사전 준비를 갖추기 위해 구성됐다.위원회는 위원장인 남종섭 의장을 필두로 공동부위원장 2명, 정책자문단 7명, 4개 분과위원 32명 등 총 42명으로 꾸려졌다. 위원들의 임기는 오는 2028년 6월 30일까지다.산하 4개 분과는 ▲자치분권 ▲총무행정 ▲인사행정 ▲재정분권으로 나뉘어 운영된다. 자치분권 분과는 지방자치법·지방의회법 제·개정과 지방의회 위상 강화 등을 다루며, 총무행정 분과는 정부·국회 협력과 지방의회 조직 운영 분야를 맡는다. 인사행정 분과는 인사운영·정책지원관·감사제도 개선을, 재정분권 분과는 국세·지방세 구조와 지방재정 운영 자율성 확보 방안 등을 중점적으로 논의할 예정이다.특히 위원회는 지방의회법 제정 논의와 더불어 법안 통과 후 실제 적용 단계에서 요구되는 후속 과제를 선제적으로 점검할 방침이다. 조직 및 인력 운영의 자율성, 정책지원 체계, 감사제도, 재정분권 등 지방의회의 독립성과 전문성 강화를 위한 세부 과제를 구체화하고, 국회와 정부 등 관계 기관을 대상으로 한 협력 및 제도 개선 건의 활동도 전개한다.남 의장은 출범식 개회사에서 “지방의회법 제정이 가장 시급한 과제인 것은 분명하지만 법이 만들어지는 것만으로 모든 문제가 해결되는 것은 아니다”라며 “제정 이후 조직과 인사, 재정, 감사, 정책지원 체계가 현장에서 제대로 작동할 수 있도록 지금부터 준비해야 한다”라고 강조했다.이어 “경기도의회는 전국 최대 광역의회인 만큼 현장에서 먼저 문제를 찾고 해법을 제시해야 한다”라며 “도의원과 민간 전문가의 경험과 전문성을 모아 지방의회가 제 역할을 할 수 있는 현실적인 제도개선안을 만들어가겠다”라고 밝혔다.한편 자치분권발전위원회는 지난 2020년 제10대 경기도의회에서 전국 광역의회 가운데 처음으로 출범한 자치분권 추진기구로, 제11대 의회에서 상설기구로 전환된 이후 지방의회의 독립성과 전문성 제고를 위한 제도 개선 활동을 지속해 오고 있다.양승현 리포터