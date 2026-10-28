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양천구, 2027 대입 정시 대비 ‘집중 상담’ 두배로 늘린다

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선착순 방식 ‘2주간 릴레이 집중상담’ 신설


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양천구 2027학년도 대입 정시 대비 상담 포스터
양천구 2027학년도 대입 정시 대비 상담 포스터


서울 양천구는 2027학년도 대학입시 정시 전형을 준비하는 수험생과 학부모를 위해 ‘1:1 맞춤형 집중상담’을 확대 운영한다고 28일 밝혔다.

구의 정시 대비 집중상담은 다음달 19일 대학수학능력시험(수능) 이후 정시 원서접수에 앞서 수험생들이 체계적인 입시 전략을 세울 수 있도록 마련됐다. 전문 입시 상담관이 일대일로 수능 성적과 희망 대학과 학과의 지원 가능성 등을 분석해 개인별 지원 전략을 제시한다.

올해는 기존에 운영하던 하루 일정 ‘원데이 상담’뿐만 아니라 ‘2주 릴레이’ 상담을 새로 도입했다. 이에 따라 상담 인원은 지난해 120명에서 232명으로 두배 가까이 늘어났다. 또한 1인당 상담 시간도 40분으로 연장했다.

신설된 ‘2주 릴레이’ 집중상담은 다음달 16일부터 29일까지 양천교육지원센터 1층 상담실에서 수험생 132명을 대상으로 진행된다. 수험생 전담 상담관 2명을 추가로 배치하고, 평일에는 오후 9시까지 야간 상담을 실시한다. 다음달 1일 오전 9시부터 선착순으로 신청을 접수한다.

‘원데이’ 집중상담은 다음달 23일 구청 3층 양천디지털미디어센터에서 진행된다. 전문 입시 상담관 10명이 수험생 100명을 대상으로 개별 상담을 제공할 예정이다. 오는 30일부터 다음달 13일까지 신청을 받은 뒤 전산 추첨으로 대상자를 선정한다.

구는 오는 12월 22일 ‘2027 대입 정시 합격 전략 설명회’도 개최할 예정이다.

이기재 구청장은 “정시 지원을 앞둔 수험생들이 희망 대학에 맞는 최적의 지원 전략을 세우는 데 실질적인 도움이 되길 바란다”고 말했다.

김주연 기자
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