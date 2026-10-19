이소라 서울시의원 “일광학원 공익제보자 7년 만에 복직 환영… 학교 정상화 끝까지 챙긴다”

일광학원 공익제보자, 7년 만에 오는 11월 2일 복직 통보받아

“최 전 교장 복직 계기로 서울시교육청의 후속 조치와 공익제보자 보호를 지속 점검할 것”



질의하는 이소라 의원. 서울시의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

일광학원이 운영하는 우촌초등학교의 공익제보자 최은석 전 교장이 임시이사회로부터 오는 11월 2일 복직하라는 통보를 받았다. 2019년 5월 스마트스쿨 사업 비리 의혹을 제보한 이후 7년 만으로, 공익제보자 6명 중 마지막 복직이 이뤄지게 됐다.서울시의회 교육위원회에서 일광학원의 정상화를 지속해서 촉구해 온 이소라 의원(더불어민주당·성북4)은 최 전 교장의 복직에 대해 환영의 뜻을 밝히면서도 “7년이라는 긴 시간이 걸려 마지막 공익제보자의 복직이 이루어지는 만큼, 이번 조치가 실질적인 학교 정상화와 공익제보자 보호로 이어져야 한다”고 강조했다.국내 최고가 사립초등학교인 우촌초등학교를 운영하는 일광학원을 상대로, 2019년 5월 9일 최 전 교장을 비롯한 공익제보자 6명이 스마트스쿨 사업 비리 의혹을 서울시교육청에 고발했다. 당시 이규태 전 일광학원 이사장이 평소 3억원이면 족할 사업비를 약 24억원까지 과도하게 부풀려 교비를 가로채려 했다는 혐의가 수면 위로 떠올랐다.2017년 4월 우촌초 수장으로 부임했던 최 전 교장은 내부 고발 여파로 2019년 9월 해임 통보를 받는 시련을 겪었다. 같은 해 11월 해임 조치는 철회됐으나 2020년 4월 곧바로 면직 처분이 이어졌고, 이에 맞서 법원의 지위보전 가처분 인용 및 교원소청심사위원회의 심사 청구 인용을 이끌어내는 등 험난한 법적·행정적 공방을 치러야 했다.2024년 10월 새로운 임시이사회가 출범하면서 학원 정상화와 제보자들의 복직에 대한 희망이 싹텄으나 갈등은 쉽게 봉합되지 않았다. 급기야 2025년 2월 임시이사회가 최 전 교장 임용을 최종 거부하자 그는 곧바로 소청심사를 청구했고, 같은 해 6월 교원소청심사위원회로부터 처분 취소 결정을 받아냈다. 그럼에도 복직이 지연되던 끝에, 임시이사회는 임기 만료를 불과 나흘 앞둔 지난 10월 2일 최종 회의를 열어서야 비로소 최 전 교장의 임용 안건을 심의 및 의결했다.이 의원은 그동안 두 차례의 행정사무감사 등을 통해 일광학원의 정상화를 촉구하며 공익제보자 복직을 최우선 과제로 강조해 왔다. 그러나 먼저 복직한 공익제보자들이 부당한 인사 발령과 장기간의 갈등으로 어려움을 겪었으며, 일부는 퇴직하거나 징계를 받는 등 복직 이후에도 처우 문제가 이어졌다. 이에 이 의원은 원직 복직 원칙 준수와 복직 이후의 실질적인 권리 회복, 안정적인 근무 여건 보장이 필요하다고 지적해 왔다.이 의원은 “공익제보자들이 학교의 비리를 알린 뒤 해고와 소송, 장기간의 법적 다툼을 감내해야 했다는 사실 자체가 우리 사학 제도의 취약한 현실을 보여준다”며 “마지막 공익제보자의 복직까지 7년이 걸렸다는 점을 결코 가볍게 여겨서는 안 된다”고 지적했다. 이어 “복직이 이뤄졌다고 해서 일광학원의 정상화가 완성된 것은 아니다”라며 “공익제보자들이 더 이상 부당한 처우나 불이익을 걱정하지 않고 일할 수 있는 환경이 마련돼야 하며, 서울시교육청도 관리·감독 기관으로서 책임 있는 역할을 다해야 한다”고 강조했다.끝으로 이 의원은 “공익제보는 사립학교의 투명성과 공공성을 지키기 위한 용기 있는 행동이며, 제보자를 보호하는 것은 교육행정의 기본 책무”라며 “최은석 전 교장의 복직이 일광학원 정상화의 실질적인 전환점이 되도록 서울시교육청의 후속 조치와 공익제보자 보호 실태를 지속적으로 점검하겠다”고 밝혔다.일광학원이 운영하는 우촌초등학교의 공익제보자 최은석 전 교장이 임시이사회로부터 오는 11월 2일 복직하라는 통보를 받았다. 2019년 5월 스마트스쿨 사업 비리 의혹을 제보한 이후 7년 만으로, 공익제보자 6명 중 마지막 복직이 이뤄지게 됐다.서울시의회 교육위원회에서 일광학원의 정상화를 지속해서 촉구해 온 이소라 의원(더불어민주당·성북4)은 최 전 교장의 복직에 대해 환영의 뜻을 밝히면서도, “7년이라는 긴 시간이 걸려 마지막 공익제보자의 복직이 이루어지는 만큼, 이번 조치가 실질적인 학교 정상화와 공익제보자 보호로 이어져야 한다”고 강조했다.일광학원이 운영하는 우촌초등학교는 국내에서 학비가 가장 비싼 사립초등학교다. 최 전 교장을 비롯한 공익제보자 6명은 2019년 5월 9일 스마트스쿨 사업 관련 비리 의혹을 서울시교육청에 제보했다. 당시 이규태 전 일광학원 이사장이 통상 3억원이면 충분한 사업 비용을 약 24억원으로 부풀려 교비를 횡령하려 했다는 의혹이 제기됐다.최 전 교장은 2017년 4월 우촌초 교장으로 임용됐으나, 공익제보 이후인 2019년 9월 해임 징계를 통지받았다. 해당 해임 처분은 같은 해 11월 취소됐지만, 2020년 4월 면직 처분을 받았다. 이후 법원의 지위보전 가처분에서 승소하고 교원소청심사위원회에서도 임용 관련 심사 청구가 인용되는 등 복잡한 법적·행정적 절차를 거쳐야 했다.2024년 10월 임시이사회가 구성되면서 공익제보자들의 복직과 일광학원 정상화에 대한 기대가 높아졌지만, 복직 문제는 좀처럼 해결되지 않았다. 특히 2025년 2월 임시이사회가 최 전 교장을 임용하지 않기로 의결하자, 최 전 교장은 해당 임용 거부 처분의 취소를 구하는 소청심사를 청구했다. 같은 해 6월 교원소청심사위원회는 임용 거부 처분을 취소했다. 그럼에도 복직은 거부됐고, 임시이사회는 임기 종료 나흘 앞둔 지난 10월 2일 마지막 회의에서야 최 전 교장의 임용 관련 사항을 심의·의결했다.이 의원은 그동안 두 번의 행정사무감사 같은 의정 활동을 거치며 일광학원 정상화의 핵심 과제로 공익제보자들의 조속한 원직 복귀를 강력하게 촉구해 왔다. 다만 선행 복직한 제보자들이 부당한 인사 조치나 장기화된 내홍에 시달렸고, 일각에서는 강등이나 사직 처리가 이뤄지는 등 복귀 이후에도 고용 불안과 처우 불이익이 끊이지 않았다. 이 때문에 이 의원은 형식적인 복직에 그치지 않고 본래의 직무로 온전히 돌아가는 원칙 수호와 더불어, 실효성 있는 권익 보장 및 안정된 근무 환경 마련이 시급하다고 거듭 피력해 왔다.이 의원은 “공익제보자들이 학교의 비리를 알린 뒤 해고와 소송, 장기간의 법적 다툼을 감내해야 했다는 사실 자체가 우리 사학 제도의 취약한 현실을 보여준다”며 “마지막 공익제보자의 복직까지 7년이 걸렸다는 점을 결코 가볍게 여겨서는 안 된다”고 지적했다. 이어 “복직이 이뤄졌다고 해서 일광학원의 정상화가 완성된 것은 아니다”라며 “공익제보자들이 더 이상 부당한 처우나 불이익을 걱정하지 않고 일할 수 있는 환경이 마련돼야 하며, 서울시교육청도 관리·감독 기관으로서 책임 있는 역할을 다해야 한다”고 강조했다.끝으로 이 의원은 “공익제보는 사립학교의 투명성과 공공성을 지키기 위한 용기 있는 행동이며, 제보자를 보호하는 것은 교육행정의 기본 책무”라며 “최은석 전 교장의 복직이 일광학원 정상화의 실질적인 전환점이 되도록 서울시교육청의 후속 조치와 공익제보자 보호 실태를 지속적으로 점검하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터