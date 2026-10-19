최승태 하남시의원 “하남역사박물관장 채용, 블라인드라더니 홍보대사가 면접위원” 지적

10월 16일 문화정책과 행정사무감사서 면접위원 선정 적절성 집중 질의

하남시 홍보대사 방송인 A씨 면접 참여… 이해관계 검증 여부 도마 위

하남도시공사 사장 재임용 이어 산하 공공기관 인사 검증 체계 점검 촉구



16일 열린 제353회 하남시의회 제1차 정례회 2026년도 행정사무감사에서 최승태 의회운영위원장이 하남역사박물관장 채용 면접위원 구성의 적절성과 관련해 소관 부서에 질의하고 있다. 하남시의회 제공

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하남시의회 최승태 의회운영위원장(더불어민주당, 가선거구)이 지난 16일 열린 문화정책과 소관 행정사무감사에서 하남역사박물관장 채용 과정의 면접위원 구성과 이해관계 검증 여부에 대해 의문을 제기하며, 하남시 산하 공공기관의 인사 공정성과 관리·감독 체계 전반에 대한 점검을 촉구했다.하남문화재단은 지난 7월 역사박물관장 공모를 거쳐 같은 달 31일 금광연 전 하남시의회 의장을 최종 합격자로 임명했다. 신임 관장의 임기는 2년으로 지난 8월 18일부터 공식 업무에 돌입했다.총 8명(서류 3명, 면접 5명)의 심사위원 중에는 하남시 홍보대사로 활동 중인 방송인 A 씨가 포함된 것으로 파악됐다. A 씨는 지난 2024년 하남문화예술회관 노래교실 강사를 거쳐 이듬해 3월 홍보대사로 위촉됐으며, 당시 강사 시절 이현재 하남시장과의 인연을 공개적으로 언급한 바 있다.최승태 의원은 시와 밀접한 관계를 맺고 있는 인물이 출연기관 핵심 보직의 면접 심사에 참여한 점을 지적했다. 특히 최종 합격자가 전직 시의장이라는 이력을 감안할 때, 심사위원 위촉 과정에서 이해충돌 여부나 적절성이 제대로 검증되었는지 강하게 따져 물었다.특히 이번 채용이 블라인드 방식으로 진행됐다는 점을 언급하며, 면접위원이 지원자를 사전에 알고 있을 가능성이 있는 경우 공정성을 확보하기 위한 별도의 검증 및 회피, 제척 등의 절차가 마련돼 있었는지 물었다. 이에 문화정책과는 응시자와 면접위원 사이에 이해관계가 있을 경우 제척하는 것으로 알고 있다고 답변했으나, 방송인 A 씨의 구체적인 위촉 경위와 재단의 제척 대상 판단 근거에 대해서는 확인하지 못했다고 밝혔다.최 의원은 이러한 상황에서 채용 심사의 공정성이 충분히 확보됐다고 보기 어렵다는 우려를 제기했다. 또한 국민권익위원회의 공정채용 기준을 언급하며, 심사위원과 지원자 간 이해관계를 판단할 명시적 기준과 사전 검증 절차가 마련돼 있는지 확인할 것을 요구했다. 이번 문제는 앞서 최 의원이 제기한 하남도시공사 사장 재임용 관련 인사 절차 논란과도 맞닿아 있다. 최 의원은 지난 14일 기획조정과 행정사무감사에서 임원추천위원회가 두 차례 ‘적격자 없음’을 결정한 과정과 관련해 명확한 판단 기준과 의결 절차가 마련돼 있었는지 문제를 제기한 바 있다.최 의원은 두 사례 모두 공공기관 인사 검증 시스템이 제대로 작동하는지 점검해야 할 사안이라고 지적했다. 이어 개별 기관의 자율적인 판단에만 맡기지 말고, 하남시 차원에서 실효성 있는 관리·감독과 제도적 보완책을 마련해야 한다고 강조했다.끝으로 최승태 의원은 문화정책과에 방송인 A 씨의 면접위원 위촉 경위와 이해충돌 판단을 위한 명시적 기준의 존재 여부를 확인해 보고할 것을 요구하며, 하남시 산하 공공기관의 인사 공정성과 투명성 확보를 위한 책임 있는 관리·감독을 당부했다.류정임 리포터