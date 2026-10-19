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화성시-용인시, 연계교통망 구축 ‘맞손’…‘신동~남사 연결도로’ 본격 추진

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이상일 용인시장(왼쪽)과 정명근 화성시장이 19일 용인 남사도서관에서 용인-화성 상생 발전 위한 연계 교통망 구축 협약을 체결하고 기념 촬영을 하고 있다. 용인시 제공


화성특례시와 용인특례시가 양 시 간 연계교통망 구축을 위해 손을 맞잡았다.

화성시와 용인시는 19일 화성 동탄9동 행정복지센터에서 사업설명회를 연 뒤 용인시 남사도서관에서 “화성-용인 상생발전을 위한 연계 교통망 확보 업무협약”을 체결했다.

앞서 지난해 11월 21일 양 특례시장이 공동 발표한 “화성-용인 연계교통 상생발전 공동선언” 이후 실무협의회를 통해 의견을 조율해 왔으며, 이날 협약을 통해 연계교통망의 본격적인 추진에 들어갈 예정이다.

화성과 용인은 지리적으로 맞닿아 있고, 최근 동탄2신도시 인구 유입으로 양 도시 간 통행량이 꾸준히 늘고 있는 데다, 용인 남사읍 일원에 반도체 클러스터 조성이 본격화되면서 교통 현안에 선제적으로 공동 대처하기 위해 이번 협약을 체결했다.

협약에 따라 양 시는 화성 동탄 신동~용인 동탄 신동용인을 오가는 길이 약 3.96km의 왕복 4차로 도로(터널, 교량 포함)를 신설하는 사업을 공동으로 추진한다.

화성시는 2026년 2월부터 화성 신동~용인 남사 연결도로에 대한 사전타당성조사를 마쳤으며, 지난 9월 용인시를 대표기관으로 타당성조사를 한국지방행정연구원에 의뢰하였다.

이 도로가 개설될 경우 양 도시 간 교통여건 개선은 물론 광역교통량의 분산을 통해 현재 극심한 교통 지·정체를 빚고 있는 국지도 23호선의 교통량 집중도 일부 해소될 것으로 기대된다. 총사업비는 약 2,100억원이 들 것으로 추산되며, 양 시가 분담한다.

양 시는 또 경기남부동서횡단선(반도체선), 경기남부광역철도 등 ‘제5차 국가철도망 구축계획’ 반영을 위해 공동 노력하고 현재 추진 중인 국지도 82호선(화성 장지~용인 남사), 국지도 84호선(화성 중리~용인 천리)의 적기 개통에 협력하기로 했다.

정명근 화성시장은 “시민의 교통문제를 해결하기 위해 용인시와의 협력은 선택이 아닌 필수조건”이고, “충분한 교통인프라 공급을 통해 시민들이 편리하게 이동할 수 있는 환경을 조성하는 데 지속적인 노력을 기울일 것”이라고 말했다.

이상일 용인시장은 “용인 남사읍 완장리와 화성시 동탄지역 신동을 잇는 도로가 뚫리면 국지도 82호선과 84호선 교통 흐름도 한결 좋아질 것이고, 두 도시 시민들 사이의 교류도 활발해질 것”이라며 “용인시는 화성시와 협력해서 새 도로를 신속히 구축할 것”이라고 밝혔다.

안승순 기자
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