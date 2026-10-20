허지훈 경북도의원, ‘용혜인 의원, 국감 위원 자격 미달’ 규탄 1인 시위 및 긴급 기자회견 개최

허 의원, 경북도청 중정에서 1인 피켓 시위 이어 긴급 기자회견 진행

정치자금법 위반 고발 및 유령 시도당 설치 의혹 등 비판하며 사퇴 촉구



20일 경북도청서 ‘용혜인 의원 국감 자격 미달’ 규탄 1인 시위를 하는 허지훈 의원. 경북도의회 제공

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경북도의회 허지훈 의원(국민의힘·비례대표)이 20일 경북도청 본청 앞 중정에서 국회 행정안전위원회의 경북도 국정감사를 앞두고 기본소득당 용혜인 의원의 ‘국감 위원 자격 미달’을 규탄하는 1인 시위와 긴급 기자회견을 열었다.허 의원은 피켓 시위에 이어 진행된 기자회견을 통해 용혜인 의원의 국정감사 위원 즉각 사퇴를 촉구하는 한편, 각종 법률 위반 혐의에 대해 성실히 수사에 임할 것을 강력히 요구했다.이날 허 의원은 기자회견에서 “기본소득당 용혜인 의원이 과연 경상북도를 감사할 자격이 있는지 묻지 않을 수 없다”며 “용 의원은 국민 혈세인 정치자금으로 남편에게 월급을 지급했다는 의혹으로 ‘가족소득당’이라는 비판을 받으며 정치자금법 위반 혐의로 고발된 상태”라고 지적했다. 이어 “피의자 신분으로 수사를 받아야 할 당사자가 피감기관을 감사하겠다는 것은 국정감사의 엄정함을 훼손하는 일”이라고 강조했다.또한 허 의원은 “기본소득당은 비닐하우스 형태의 유령 시도당 설치 등 정당법 위반 혐의로 수사 대상에 올라 있는 부실 정당이며, 260만 도민의 목소리를 담을 경상북도당조차 존재하지 않는다”며 “평소 경북 현안과 도민의 삶에 아무런 관심도 책임도 지지 않던 인물이 경상북도를 감사하겠다는 것은 온당치 않다”고 비판했다.끝으로 허지훈 의원은 “도덕적 결함으로 수사를 받아야 할 범죄 혐의자이자 지역에 대한 최소한의 이해조차 없는 인물에게는 경북을 감사할 자격이 전혀 없다”며 “용 의원은 경북도 국정감사 위원에서 즉각 사퇴하고 사법 당국의 수사에 성실히 임하라”고 강력히 촉구했다.존경하는 260만 경북도민 여러분, 그리고 언론인 여러분.국민의힘 소속 경상북도의회 의원 허지훈입니다.오늘 경북도에 대한 국정감사가 실시됩니다. 그러나 감사를 진행할 기본소득당 용혜인 의원이 과연 경상북도를 감사할 자격이 있는지 묻지 않을 수 없습니다.첫째, 용혜인 의원은 편법과 ‘내로남불’로 일관해 온 법률 위반 수사 대상자입니다.‘기본소득’과 ‘약자’를 앞세워 편법 비례대표직을 얻었지만, 실상은 국민 혈세인 정치자금으로 남편에게 월급을 지급했다는 의혹으로 ‘가족소득당’이라는 비판을 받으며 정치자금법 위반 혐의로 고발되어 있습니다. 피의자 신분으로 수사를 받아야 할 당사자가 피감기관을 감사하겠다는 것은 국정감사의 엄정함을 훼손하는 일입니다.둘째, 지역을 감사할 대표성도, 자질도 없습니다.기본소득당은 비닐하우스 형태의 유령 시도당 설치 등 정당법 위반 혐의로 경찰에 고발되어 수사 대상에 올라 있는 ‘기준 미달’ 부실 정당입니다. 더욱이 260만 도민의 목소리를 담을 경상북도당조차 존재하지 않습니다. 정당의 비례대표이자 원내대표라는 인물이 평소 경북의 현안과 도민의 삶에는 아무런 관심도, 책임도 지지 않다가 경상북도를 감사하겠다는 것이 과연 온당하겠습니까?도덕적 결함으로 수사를 받아야 할 범죄 혐의자이자, 지역에 대한 최소한의 이해도와 기본 식견조차 없는 인물에게는 경북을 감사할 자격이 전혀 없습니다.용혜인 의원은 경북도 국정감사 위원에서 즉각 사퇴하고, 자신에게 제기된 법률 위반 혐의에 대해 사법 당국의 수사에 성실히 임하십시오.감사합니다.류정임 리포터