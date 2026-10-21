경북도의회 교육위원회, 학교 현장 목소리 직접 듣는다

도내 유치원 원장·초·중등 교장협의회 대표들과 현장 소통 협의회

학교 운영 애로사항 및 제도개선 논의, 현장 중심 의정활동 강화



21일 경북도교육청 웅비관에서 ‘2026년 경북도의회 교육위원회 현장 소통 협의회’를 개최한 경북도의회 교육위원회(위원장 정한석). 경북도의회 제공

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경북도의회 교육위원회(위원장 정한석)는 21일 경북도교육청 웅비관에서 ‘2026년 경북도의회 교육위원회 현장 소통 협의회’를 개최했다. 이번 협의회는 일선 학교의 고충과 건의사항을 생생하게 청취하고, 도의회와 교육 현장 간의 긴밀한 소통 체계를 다지기 위해 마련됐다.이날 협의회에는 정한석 위원장을 비롯해 박영서·이동협·김정대·백운성 의원이 참석했다. 또한 도내 22개 시·군의 유치원 원장과 초·중등 교장협의회 대표들이 함께했다. 협의회는 참석자 소개와 정한석 위원장의 인사말에 이어 현장 소통 토론회 순으로 진행됐다. 참석자들은 학교 운영에 필요한 지원과 제도개선 사항, 지역별 교육현안 등에 대해 자유롭게 의견을 나눴다.이날 참석자들은 ▲학교장 출장·연수 운영의 자율성 확대 ▲학생 마음건강 지원 및 치료·교육 연계 체계 강화 ▲노후 학교 전기설비 개선 등을 건의했다. 특히 자해·자살 위험 학생의 치료기관 부족과 입원 치료 중 학력 인정의 어려움을 호소하며, 상담인력 확충과 관련 지원체계 강화를 요청했다.현재 교육계는 학령인구 감소와 지역별 교육 격차를 비롯해 유보통합, 학교 돌봄체계 개편, AI 기반 디지털 교육 전환 등 다각도의 도전 과제를 마주하고 있다. 이에 교육위원회는 급변하는 교육 현장의 실태를 면밀히 살피며, 실효성 있는 지원책과 제도적 개선안을 이끌어내는 데 주력했다.정한석 위원장은 “교육의 변화는 정책에서 시작될 수 있지만, 실질적인 성과는 학생들이 배우고 성장하는 학교 현장에서 나타난다”며 “아무리 좋은 정책이라도 현장의 여건과 목소리가 반영되지 않으면 학교에 뿌리내리기 어렵다”고 강조했다.이어 “학교를 운영하며 겪는 어려움과 필요한 지원을 가감 없이 말씀해 달라”며 “현장에서 제시된 의견을 앞으로의 의정활동에 적극 반영하고, 교육청과도 긴밀히 협력해 실질적인 개선으로 이어지도록 노력하겠다”고 밝혔다.교육위원회는 이번 협의회에서 수렴된 지역 및 학교별 현안을 토대로 제도적 개선과 지원이 요구되는 과제들을 세밀히 검토할 방침이다. 아울러 일선 현장과의 소통 행보를 이어가며, 교육 현장의 생생한 목소리가 실효성 있는 교육 정책으로 구체화될 수 있도록 의정 역량을 집중할 계획이다.류정임 리포터