서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

서울시, 성동구치소터에 청소년디지털·문화거점 추진

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

‘10월 종로’엔 고르는 재미가 있다

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

해산물·참치 해체·경매 체험…  노량진에 진짜 바

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

6차선 도로에서 즐기는 ‘양천가족 거리축제’…소유

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘18년 희망 고문’ 대전역세권 개발 또 무산

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

한화 컨소시엄, 토지 잔금 안 치러

대전 원도심 활성화의 대표 사업인 대전역세권 복합 2-1구역 개발사업이 또다시 무산됐다. 2020년 토지 소유주인 코레일과 한화건설 컨소시엄이 협약을 체결한 후 6년 만이다.

21일 대전시 등에 따르면 한화 컨소시엄이 지난 19일 토지 대금 잔금을 최종적으로 내지 않으면서 코레일이 개발사업 협약 해제 예정을 통보했다. 양 측은 연말까지 논의를 이어갈 예정이지만 사업 정상화는 힘들다는 게 중론이다.

대전역세권 2-1구역 개발사업은 대전역 동광장 일대 2만 8391㎡ 부지에 지상 72층, 지상 16층의 주거·숙박·업무·판매·문화 기능이 결합한 복합공간을 조성하는 사업이다. 2008년 처음 기본구상안이 나왔지만 참여 기업이 없어 세 차례나 유찰됐다. 그러다가 2020년 한화 컨소시엄이 우선 협상자로 선정되고 대전시는 주거 비율 확대와 용적률 상향, 시설 규모 조정 등 사업성 개선을 위한 행정적 지원에 나서며 기대감을 높였다.

그러나 부동산·건설 경기와 공사비 상승, 프로젝트파이낸싱(PF) 금리 인상 등 복합적인 여건 악화로 사업성이 떨어지면서 사업이 지지부진했다. 협약 당시 9000억원대이던 사업비는 현재 1조 6000억원까지 상승한 것으로 추산된다.

한화 컨소시엄은 토지 대금 859억원 중 850억원을 지급하고도 잔금 납부를 6차례 연장했고 100억원대 위약금 부담에도 협약 해제를 선택했다는 후문이다. 시는 사업의 상징성을 고려해 내년 하반기 민간 사업자를 재공모할 계획이나 관건은 사업성이다. 최종수 시 도시국장은 “공공기관 이전 수요와 연계해 사업 규모를 재구조화하고 코레일·동구·전문가가 참여하는 전담 조직을 구성해 실효성 있는 투자 유치안을 마련하겠다”고 밝혔다.


대전 박승기 기자
2026-10-22 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

정동의 빛, 10월의 마지막 밤 밝힌다[현장 행정]

‘정동야행’ 홍보한 김길성 구청장

성북, 24시간 안전망 구축…자치구 전용 정신응급

정신 응급 입원 병상 1개, 365일 24시간 확보

용산구, 핼러윈 인파 안전관리에 2500여명 투입한

오는 23일~다음달 1일 ‘특별대책기간’ 지정

온 맘 다해 예비 부모 응원하는 서초

임산부의 날 맞아 30쌍 축하 선물

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr