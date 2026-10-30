“항만·물류·에너지·AI 잇는다”… ‘해양수도 부산’ 완성 박차 [다시 뛰는 부울경]



‘대한민국 해양수도’ 완성을 추진 중인 부산항 신항 전경과 차세대 쇄빙연구선 모항 우선협상대상 후보지 6곳이 표시된 부산 해양 인프라 지도 그래픽.

부산항만공사 제공



전재수 부산시장

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“해양수도 부산은 단순히 항만과 물류 경쟁력을 높이는 데 그치는 것이 아니라, 부산의 산업과 일자리, 시민의 삶을 바꾸는 미래 전략입니다.”29일 전재수 부산시장은 민선 9기 부산시정 핵심 비전인 ‘대한민국 해양 수도’ 구상에 대해 이렇게 요약했다. 대한민국 조선·항만·물류 거점인 부산은 해양 관련 정책과 기업, 기술과 인재, 물류와 에너지가 함께 모이고 서로 연결되는 해양산업 생태계 완성으로 ‘대한민국 해양 수도 부산’을 구현하고자 한다.글로벌 컨테이너 허브항 위상(2025년 기준 컨테이너 환적 물동량 처리 세계 2위·총 물동량 기준 세계 7위)에 더해 해양수도 완성을 위한 우선 과제로 해양정책과 비즈니스 핵심 기능 집적을 도모하고 있다. 부산 영도 해양클러스터 연구 성과가 지역산업과 창업으로 이어질 수 있도록 하고, 제2차 해양 공공기관 이전과 해운기업 유치를 통해 해양 핵심 기능을 더욱 집적해 나갈 계획이다.특히 해운기업이 본사 이전에 그치지 않고 핵심 인력까지 부산에 안정적으로 정착할 수 있도록 지원하고 금융·사법·교통 등 해양 비즈니스 기반 확충에도 힘을 쏟고 있다.더불어 글로벌 물류·에너지 경쟁력 강화에도 적극적으로 나서고 있다. 부산항과 가덕도신공항을 하나의 트라이포트(Tri-Port) 물류 체계로 연결하고 전자상거래 등 새로운 물동량과 물류기업을 유치해 글로벌 물류 경쟁력을 높인다는 계산이다.최근 시범 운항 성공을 통해 글로벌 공급망 리스크에 대응한 대체항로로서의 북극항로 상용화 가능성이 입증된 만큼 북극항로 시대에 대비한 프로세스 가동에 보다 적극적으로 나설 모양새다. 시범 운항에서 디벙커링(연료 배출) 등 과제와 관련 해양수산부, 부산항만공사, 세관 등 관계기관과 함께 해결방안을 마련하고 연료, 통관, 물류, 항만 서비스까지 원활하게 추진되는 체계를 갖출 계획이다. 특히 친환경 복합에너지터미널을 추진해 부산항을 친환경 선박 연료와 미래 에너지 물류거점으로 육성하고 북극항로 시대를 대비한 경쟁력을 선점해 나갈 참이다.글로벌 조선산업 변화에 대응한 미래 신산업으로 전환에도 속도를 내고 있다. 국제해사기구(IMO) 환경규제에 따른 친환경 스마트 선박의 전기전자화 가속화 및 선박 패러다임 변화에 대응하고자 친환경 선박 벙커링 시설 및 거래 플랫폼 구축, 미래 조선·해양 실증과 허브 구축, 극지 운항 선박기자재 성능검증 플랫폼 및 조선·해운 상생협력 밸류체인 구축, 차세대 쇄빙연구선 모항 부산 유치 등 다양한 해양 신산업을 기획 또는 추진 중이다.이와 함께 암모니아, 탄소 포집 장치 등 친환경 선박 기자재 기술개발과 시험·검증·인증을 지원하는 ‘차세대 해양 모빌리티 글로벌 인증지원센터’는 부산 강서구 명지동 한국화학융합시험연구원(KTR)에 구축 중이다.이 사업은 ‘친환경 선박 시험·인증 글로벌 거점 구축’ 및 ‘신산업 생태계 구축을 통한 미래가치 창출’이라는 목적 아래 추진되고 있다. 국비와 시비, 민간투자 등 102억원이 투입돼 친환경 선박 공급·배출가스 측정 및 시험·분석 장비 등 16종 이상의 장비를 구축하고 2027년 12월부터 가동될 예정이다.조선기자재 산업 생태계 기반을 마련하기 위한 ‘친환경 스마트 선박기자재의 전자기 통합성능인증 플랫폼’ 구축에도 속도를 내고 있다.통합성능인증 플랫폼은 국비와 시비, 민간투자를 합쳐 200억원이 투입돼 2028년 완공을 목표로 건립되고 있다. 완공 시, 친환경·스마트 선박 전기전자화 부품 국산화, 시험인증지원 기술 확보로 향후 10년간 380억원가량의 친환경·스마트선박 기자재 기업의 직접적 시험 비용 절감, 1억 달러 규모의 기자재 수출 및 1869억원 매출 효과가 기대된다.부산이 가진 조선·해양 산업기반에 인공지능(AI) 역량을 접목, 기업 중심의 실증과 사업화를 확대하고 기존 주력산업의 혁신이 새로운 사업과 시장의 성장으로 이어지도록 한다는 계획도 세웠다.전 시장은 “조선·해양산업과 AI 산업의 동반성장을 목표로 산업현장의 수요와 AI 기업 기술이 실제 사업화로 연결될 수 있도록 기업 중심 실증 기반을 강화하고 이를 통해 조선·해양산업 혁신이 지역 AI 산업의 새로운 시장과 성장 기회로 이어지는 부산형 미래 해양산업 생태계로 만들어 나가겠다”고 강조했다.또 “해양수도 부산 완성은 거창한 구호에 있는 것이 아니라 시민에게는 더 좋은 일자리와 기회가 생기고, 기업에는 새로운 시장이 열리며, 부산의 산업과 경제가 함께 성장하는 변화로 증명되어야 한다”며 “부산의 미래, 바다에서 답을 찾고 시민과 함께 대한민국 해양수도 부산을 완성해 나가겠다”고 덧붙였다.부산 신정훈 기자