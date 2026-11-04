식약처장, ‘점자의 날’ 맞아 배리어프리 뷰티 브랜드 ‘프롬리에’ 현장 방문



< (좌)이닛컴퍼니 이예나 대표, (우) 식품의약품안전처 오유경 처장, 제공 이닛컴퍼니 >

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배리어프리 뷰티 브랜드 프롬리에(Fromrier)를 운영하는 이닛컴퍼니(대표 이예나)는 오유경 식품의약품안전처장이 ‘한글 점자의 날(11월 4일)’을 앞둔 지난 2일 경기 구리시 소재 이닛컴퍼니를 방문해 현장 간담회를 진행했다고 밝혔다.이번 방문은 시각장애인의 화장품 안심 사용을 지원하기 위해 화장품 용기 점자 표시를 선도적으로 도입한 기업의 현장 사례를 살펴보고 업계 의견을 청취하기 위해 마련됐다. 이날 간담회에는 이닛컴퍼니와 아모레퍼시픽 등 화장품 책임판매업체를 비롯해 한국콜마 등 제조업체, 점역사, 점자라벨 제조사 관계자 등이 참석해 화장품 점자 표시 확대 방안을 논의했다.현장에서 이닛컴퍼니는 형압·실크인쇄·점자라벨 등 다양한 개발 샘플을 소개하고, 점자라벨 제작·부착부터 점역사 검수에 이르는 전 과정을 시연하며 제품 용기와 포장재에 점자를 적용해 온 개발 노하우를 공유했다. 앞서 이닛컴퍼니는 지난 7월 열린 식약처 업계 간담회에서도 점자 표기 도입 사례를 발표한 바 있다.프롬리에는 지난 2022년 첫 제품 출시 이후 모든 제품의 단상자와 본품 용기에 점자 표기를 전면 적용하며 시각장애인의 화장품 정보 접근성과 선택권 확대에 앞장서고 있는 브랜드다. ‘장벽(Barrier)에서 시작한다’는 철학 아래 사회적 장벽을 낮추는 배리어프리와 피부 장벽 케어를 브랜드의 두 축으로 삼고 있다.특히 프롬리에의 점자 표기는 식약처 및 유럽 규격을 준수하며, 전문 점역사 검수와 시각장애인 당사자의 사용성 테스트를 거쳐 표기 내용과 선명도, 간격, 위치를 확정한다. 제품 용기 역시 시각장애인과 함께 개발해 점자를 읽지 않고도 손끝의 촉각만으로 제품 종류를 구분할 수 있도록 설계했다. 직선과 곡선이 어우러진 비정형 금형 용기와 일반 프리몰드 용기를 조화롭게 사용해 장애 유무와 관계없이 동일한 디자인 가치를 경험할 수 있도록 한 점도 특징이다.화장품 업계 내 점자 표기 사례가 드물었던 초기에는 참고할 만한 기준이나 전문 제조·부자재 업체를 찾기 쉽지 않았으나, 프롬리에는 거듭된 시행착오 끝에 자체 점자 표기 기준을 수립하고 협력사와 함께 제품 특성에 맞춘 양산 공정을 구축했다.오유경 식약처장은 이날 간담회에서 “점자 등의 표시는 시·청각 장애인의 제품 접근성을 높이기 위한 필수적인 조치인 만큼 앞으로도 정책적 지원을 아끼지 않겠다”며 “포장재 구입이나 점자 검수 등 현장의 어려움이 있겠지만 화장품 안전 사용을 위해 업계의 지속적인 협조를 당부드리며, 우리 화장품 산업이 안전성과 품질 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장에서 더욱 성장할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.이닛컴퍼니는 “앞으로도 신규 출시 제품을 포함한 다양한 화장품에 점자 표시를 지속적으로 확대해 시각장애인의 제품 선택권과 정보 접근성을 높이겠다”며 “용기와 포장재 특성에 맞춰 금형, 형압, 점자라벨 등 적합한 제작 방식을 검토하고 제조업체·점역 전문가와 협력해 점자의 촉독성과 품질을 개선하는 등 점자 표시 기술을 고도화할 계획”이라고 말했다.이어 “점자로 제공하는 정보의 내용도 시각장애인 당사자에게 실제 도움이 되는 방향으로 발전시키기 위해 당사자와의 접점을 넓혀 의견을 듣고, 웹 접근성과 온라인 제품 정보 제공 방식도 개선해 제품 탐색부터 구매·사용까지 정보 접근성을 높이겠다”며 “개발·양산 경험을 업계와 공유하고 식약처 및 관련 전문기관과 협력해 시각장애인의 정보 접근권 향상과 지속 가능한 배리어프리 환경 조성에 기여하겠다”고 덧붙였다.양승현 리포터