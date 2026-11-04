화성(華城)이 화성(MARS)으로!…‘화성 우주항공산업 추진단’ 출범

화성특례시가 우주항공 산업의 새로운 컨트롤타워가 될 민·관·학·연 60인의 정예 거버넌스를 전격 가동하고 우주 AI와 반도체·드론·AAM을 잇는 미래 우주항공 산업 청사진을 전 세계에 선포했다.
시는 3일 오후 서울 코엑스 3층 오디토리움에서 글로벌 AI 엑스포 ‘MARS 2026’의 대표 프로그램으로 ‘화성특례시 우주항공산업 추진단 출범식’과 ‘SPACE AI 포럼’을 열었다.
앞으로 2년간 활동할 ‘우주항공산업 추진단’은 총 60명 규모로 한국항공우주연구원 강왕구 단장과 뉴데일리 김민석 부사장이 공동추진단장을 맡았으며, 세종대학교 김선우 교수와 한국지능정보사회진흥원(NIA) 오성탁 연구위원, 연세대 주광혁 교수가 부단장으로 위촉됐다.
정명근 시장은 인사말을 통해 “반도체·미래차·AI 등 대한민국 최고 수준의 산업기반을 갖춘 화성시에 바로 새로운 기회가 있다”며, “추진단은 국가 우주항공 정책과 지역의 산업역량을 연결하는 핵심 협력체계가 될 것”이라고 밝혔다.
‘SPACE AI 포럼’에서는 글로벌 우주항공 산업의 패러다임 변화에 대응하는 화성특례시의 4대 핵심 전략이 집중 조명됐다.
안승순 기자
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