김태희 경기도의원, 경기도의회-경기도 여야정 협치위원회 출범식 참석

|▲김태희 경기도의원(왼쪽 두 번째)이 2일 경기도의회 예담채에서 열린 ‘경기도-경기도의회 여야정협치위원회 출범식’에서 남종섭 경기도의회 의장 등 참석자들과 공동협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)
경기도의회 운영위원회 김태희 의원(더불어민주당 정책위원장, 도시환경위원회, 안산2)이 2일(월) 경기도의회 예담채에서 개최된 ‘경기도의회-경기도 여야정 협치위원회 출범식’에 참석해 주요 도정 현안 해결과 민생예산 확보를 위한 협력 방안을 모색했다.
이번 출범식은 경기도의회와 경기도가 주요 도정 현안 및 예산안 등을 사전에 함께 협의하고, 기관 간 상호 협력 체계를 한층 공고히 하기 위해 마련됐다.
이날 자리에는 추미애 경기도지사와 남종섭 경기도의회 의장(더민주, 용인3), 안광률 더불어민주당 대표의원(시흥1), 방성환 국민의힘 대표의원(성남5)을 포함한 경기도 및 경기도의회 주요 관계자들이 함께했으며, 여야정 협치위원회의 구성과 운영을 골자로 한 공동협약을 맺었다.
공동협약 체결로 공식 출범한 협치위원회는 도지사와 도의회 의장, 양당 대표의원이 공동의장을 맡아 주요 도정 현안을 비롯해 민생 관련 조례안, 본예산 및 추가경정예산안, 주요 정책사업 등을 폭넓게 협의하는 기능을 맡는다.
앞으로 협치위원회는 분기별 1회씩 연간 4회에 걸쳐 정례회의를 열고, 산하 실무협의회를 가동해 주요 안건의 사전 조율과 이견 조정, 협의사항에 대한 이행 여부 점검 등 체계적인 여야정 협력 시스템을 운영해 나갈 방침이다.
이어 김 의원은 “이번 협치위원회가 주요 정책과 예산 현안을 함께 논의하는 실질적인 협의 창구가 되길 기대한다”며 “정책위원장으로서 여야정 간 협력이 원활하게 이루어지고, 논의된 사항들이 도정에 반영될 수 있도록 적극 노력하겠다”고 덧붙였다.
양승현 리포터
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