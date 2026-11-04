변재석 경기도의원, 도래울역 출입구 “주민 이동 편의 최우선해야”



▲변재석 경기도의원(오른쪽)이 3일 경기도의회 의원실에서 경기도 및 고양은평선 도래울역(가칭) 시공사·설계사 관계자들과 긴급 정담회를 열고 역사 출입구 위치 개선 방안을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 여성가족평생교육위원회 변재석 의원(더불어민주당, 고양2)이 3일 경기도의회에서 고양은평선 광역철도 도래울역(가칭) 신설 사업과 관련해 경기도 및 시공사·설계사 관계자들과 긴급 정담회를 개최하고, 역사 출입구 위치와 배치 계획을 점검하며 주민 보행 접근성을 높이기 위한 개선 방안을 논의했다.이번 정담회는 사업계획 확정과 실시설계 마무리를 앞둔 시점에서 현행 출입구 배치가 인근 거주민들의 실제 이동 동선을 충실히 반영하고 있는지 살피기 위해 마련됐다. 자리에는 경기도 철도건설과 이희형 팀장을 비롯해 시공을 맡은 극동건설 서형석 소장, 설계를 담당하는 내경엔지니어링 최채선 전무 등이 함께했다.회의에서 변 의원은 호반베르디움 5단지와 도래울파크뷰 거주민들의 지하철 이용 접근성을 중심으로 현재 계획된 출입구 배치의 개선 필요성을 짚었다. 출입구가 들어서는 위치에 따라 주민들의 보행 거리와 역사 접근성이 크게 달라지는 만큼, 단순한 기술적 시공 여건을 넘어 실제 이용객의 이동 동선을 최우선에 둬야 한다는 설명이다. 아울러 철도시설의 특성상 한 번 시공이 이뤄지면 구조를 변경하는 데 많은 비용과 시간이 수반되므로, 실시설계가 최종 마무리되기 전인 현시점이 출입구 위치를 조정할 수 있는 적기라고 강조했다.특히 변 의원은 당초 호반베르디움 5단지 측에 출입구가 반영된 설계안이 존재했으나, 이후 설계가 진행되는 과정에서 계획이 변경됐다는 주민들의 의견을 전달받았다고 언급했다. 이에 따라 최초 설계안과 변경 설계안은 물론 출입구 위치가 바뀐 구체적인 사유와 LH 등 유관 기관과의 협의 내역 등을 정보공개청구 등을 통해 면밀히 확인하고, 계획 변경 과정에서 주민 이동 편의가 충분히 검토됐는지 점검하겠다는 입장을 분명히 했다.이에 경기도와 시공사·설계사 측 참석자들은 역사 일대의 도로 여건과 시공 가능성, 안전성 등 기술적인 검토 배경을 설명하는 한편, 주민 접근성을 높여야 한다는 취지에 공감하며 현행 출입구 배치 계획을 다각도로 다시 검토하겠다고 답했다. 이와 함께 출입구 위치를 조정하는 과정에서 선행돼야 할 LH와의 협의 사안에 대해서도 심도 있는 의견을 교환했다.변 의원은 출입구 위치 개선을 추진하는 데 있어 LH와의 협의가 걸림돌이 된다면 직접 해결에 나서겠다는 뜻을 내비쳤다. 기관 간 협의가 요구될 경우 언제든 LH 관계자들을 직접 만나 지역 주민들의 요구사항과 생생한 현장 의견을 전달하고, 관계 기관 사이의 입장 차를 좁혀 실질적인 대안을 도출하겠다는 방침이다.끝으로 변 의원은 “철도는 단순히 역사를 건설하는 데 그치는 것이 아니라 주민들이 일상에서 편리하고 안전하게 이용할 수 있어야 그 가치를 실현할 수 있다”며 “주민들이 제기한 당초 설계안과 현재 계획의 차이가 발생한 경위를 명확히 확인하고, 호반베르디움 5단지와 도래울파크뷰 주민들의 이동 편의를 높일 수 있는 방안을 마련해야 한다”고 역설했다.이어 “LH와의 협의가 필요하다면 언제든 직접 만나 주민들의 목소리를 전달하고 해결 방안을 찾겠다”며 “설계가 마무리되기 전까지 관계 기관과 적극적으로 협의해 주민들의 의견이 최종 설계에 반영될 수 있도록 끝까지 챙기겠다”고 덧붙였다.양승현 리포터