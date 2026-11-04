경기도, 국회 입법박람회서 ‘지방세제 개편·경기편하G버스’ 홍보



경기도청 전경

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경기도가 5일과 6일 이틀간 국회 입법박람회에 참가해 지방재정 분권을 위한 세제 개편의 필요성을 알리고 경기편하G버스 등 대표 민생정책 홍보에 나선다.홍보관은 ‘미래가 있다, 경기가 잇다’를 주제로 정책·세제·예산 등 3개 분야로 구성된다.정책 분야에서는 경기편하G버스와 경기안심부동산 등 체감형 민생정책을 소개한다. 세제 분야에서는 지방소비세율을 현행 25.3%에서 40.3%로 단계적으로 인상하는 방안과 법인세의 5%를 광역지방세로 이양하는 방안 등 경기도가 추진 중인 지방세제 개편 과제를 알린다. 예산 분야에서는 보통교부세 산정 기준 개선과 미래대응기금에 대한 도의 입장을 소개한다.이원구 도 홍보기획관은 “경기도의 민생 정책과 세제 개편 과제를 퀴즈와 체험으로 쉽고 재미있게 접할 수 있도록 홍보관을 준비했다”며 “많은 분이 경기도 정책에 관심을 갖는 계기가 되길 바란다”고 말했다.한편, 국회가 주최하는 ‘2026 국회 입법박람회’는 국민의 아이디어를 법과 정책으로 연결하는 국민참여형 행사다. 지방자치단체가 입법존에서 제안한 정책과 과제는 국회의원실과 소관 상임위원회에 전달돼 입법 및 정책 검토 자료로 활용된다.안승순 기자