박승진 서울시의회 주택공간위원장, ‘2026 서울의정정책대상’ 수상 영예

10월 30일, 국회 의원회관서 열린 시상식서 서울시의회 부문 수상

시민 삶 실질적 개선 및 사회적 가치 창출한 우수 의정활동 공로 인정받아

“시민이 체감할 수 있는 지속가능한 정책 발전을 위해 더욱 매진할 것”



지난 10월 30일 ‘2026 서울의정정책대상’ 시상식에서 ‘서울시의회’ 부문 수상의 영예를 안은 박승진 의원(오른쪽). 서울시의회 제공

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서울시의회 주택공간위원회 박승진 위원장(더불어민주당, 중랑3)이 지난 10월 30일 국회 의원회관 제3세미나실에서 열린 ‘2026 서울의정정책대상’ 시상식에서 수상의 영예를 안았다.헤럴드경제와 코리아헤럴드가 주최하고 서울의정언론연구회 및 한국문화예술체육진흥원이 공동 주관하는 ‘2026 서울의정정책대상’은, 시민의 삶의 질을 실질적으로 높이고 사회적 가치를 창출한 우수한 정책과 행정 사례를 발굴해 널리 알리기 위해 제정된 권위 있는 시상식이다.이번 시상식은 다양한 혁신 성과와 우수 정책을 공유함으로써 행정 서비스의 품질을 한층 끌어올리고, 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 지속 가능한 정책 발전을 사회 전반에 확산하는 것을 핵심 목적으로 삼고 있다. 시상 부문은 입법, 서울시의회, 서울시·서울시교육청, 특별상 등 모두 4개 분야로 나뉘어 진행되었다.박승진 서울시의회 주택공간위원장은 현장 소통을 바탕으로 주거 복지 향상과 도시 공간 개선 등 시민 밀착형 의정활동을 충실히 수행해 온 공로를 높이 평가받아, 이번 ‘서울시의회’ 부문 수상의 영예를 안았다.박 위원장은 “시민의 삶을 긍정적으로 변화시키는 것은 결국 현장의 목소리가 담긴 실질적인 정책”이라며 “이번 수상은 지역구인 중랑구민과 서울시민 여러분께서 앞으로 더 부지런히 일하라고 주신 값진 격려라고 생각한다”고 수상 소감을 밝혔다.이어 박승진 위원장은 “앞으로도 주택공간위원장으로서 책임감을 가지고 박홍근 국회의원과 함께 시민이 일상에서 체감할 수 있는 혁신적이고 지속 가능한 정책을 발굴하고 확산하는 데 온 힘을 다하겠다”고 다짐을 전했다.류정임 리포터