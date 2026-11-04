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이희동 서울시의원, 서울시 공익활동 지원예산 56% 삭감 및 시민사회 지원 축소 지적

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비영리민간단체 공익활동 지원예산 2021년 19억 8000만원 → 2026년 8억 7000만 , 56% 급감
공모 신청단체 387개에서 97개로 75% 감소… 기후환경·여성인권 등 지원분야도 축소·재편
“약자와의 동행 강조하면서 시민 공익활동은 외면… 지원예산 회복과 종합대책 마련해야”


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이희동 서울시의원


서울시의회 행정자치위원회 소속 이희동 의원(강동1·더불어민주당)은 지난 3일 열린 행정국 행정사무감사에서, 서울시의 비영리민간단체 공익활동 지원예산이 최근 5년간 절반 이상 깎인 점을 강하게 질타했다. 이어 이 의원은 시민사회 활성화를 위한 지원 정책을 전면 재검토해야 한다고 촉구했다.

이 의원이 서울시로부터 제출받은 자료에 따르면, 비영리민간단체 공익활동 지원사업 예산은 2021년 19억 8100만원에서 2026년 8억 7100만원으로 약 56% 감소했다. 지원단체 역시 2021년 132개에서 2026년 65개로 절반 수준으로 줄었다.

특히 공모사업에 신청하는 단체의 감소세가 두드러졌다. 2021년 387개였던 신청단체는 2026년 97개로 약 75% 급감해 최근 6년간 최저치를 기록했다. 단체당 평균 지원액도 2025년 1900만원에서 2026년 1300만원으로 감소했다.


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공익활동 지원 분야 역시 대폭 축소 및 재편됐다. 2021년 당시에는 기후환경·자원순환, 장애인 인권, 여성인권·성평등, 이주민 지원 등 다채로운 분야를 뒷받침했으나, 2025년부터는 복지건강, 사회통합, 민생경제, 문화관광체육, 교통안전 등 5개 유형으로 간소화됐다. 이 과정에서 여성인권·성평등 같은 주요 영역이 독립된 지원 유형에서 자취를 감추면서, 공익활동의 다양성 자체가 위축될 수 있다는 지적도 나온다.


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이와 함께 이 의원은 ‘서울시 시민사회 활성화와 공익활동 증진에 관한 조례’ 제4조를 근거로 들며, 시민사회 활성화와 공익활동을 증진하는 것은 온전히 서울시의 책무라는 점을 거듭 역설했다.


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이 의원은 “서울시는 약자와의 동행을 강조하면서 정작 취약계층을 지원하고 지역문제를 해결하는 시민사회단체의 활동 기반은 지속적으로 축소하고 있다”며 “예산을 절감한 만큼 시민의 공익활동 참여 기회와 공익서비스가 줄어들 수 있다는 점을 심각하게 받아들여야 한다”고 지적했다.

이어 “보조금 부정수급과 부적정 집행은 엄격하게 관리해야 하지만, 일부 사업의 문제를 이유로 시민사회 전체의 활동 기반을 위축시켜서는 안 된다”며 “시민사회는 행정의 일방적인 지원 대상이 아니라 서울시가 함께 공익을 실현해야 할 동반자”라고 강조했다.

끝으로 이희동 의원은 “서울시는 공익활동 지원예산을 단계적으로 회복하고, 중장기적으로 2021년 수준인 연간 20억원 내외까지 확대하는 방안을 검토해야 한다”며 “기후위기 대응과 사회적 약자 보호 등 공익적 필요성이 높은 분야의 지원을 확대하고, 예산 감축 영향평가와 시민사회 의견수렴을 포함한 종합대책을 마련할 것”을 촉구했다.

류정임 리포터
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