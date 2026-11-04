이민석 서울시의회 환경수자원위원장, 서울시 ‘2026 서울댕냥데이즈’ 참석 및 축사

10월 31일 문화비축기지에서 반려인과 비반려인이 함께하는 반려동물 문화행사 개최

독댄스·댕냥콘서트·펫로스 토크·입양 등 다채로운 문화·체험 프로그램 운영

“반려인과 비반려인이 서로를 배려하며 살아가는 반려문화 조성에 힘쓸 것”



축사하는 이민석 위원장. 서울시의회 제공



참석자 단체 기념촬영. 서울시의회 제공

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서울시의회 환경수자원위원회 이민석 위원장(국민의힘, 마포1)은 지난 10월 31일 마포구 문화비축기지 문화마당에서 열린 ‘2026 서울댕냥데이즈(부제:반려의 하루)’ 개막식에 참석해 행사 개최를 축하하고, 시민과 반려동물 가족, 행사 관계자들을 격려했다.이번 행사는 서울시가 주최한 최초의 반려동물 문화축제로, ‘반려의 하루’라는 부제 아래 반려인과 비반려인이 어우러져 사람과 동물의 조화로운 공존 가치를 확산하고자 기획됐다.개막식은 화려한 오프닝 공연과 환영사에 이어 이민석 위원장의 축사와 개막 퍼포먼스로 꾸며졌다. 이 자리에서 이 위원장은 서울시 동물복지지원센터 및 동물구조센터 관계자들을 격려하며 시민과 반려동물이 함께하는 축제의 뜻깊은 의미를 조명했다.행사장에는 반려견과 보호자가 호흡을 맞추는 독댄스와 패션쇼를 비롯해 댕냥콘서트, 시네마 콘서트, 야외 영화 상영 등 풍성한 문화 공연이 마련됐다. 아울러 신진작가 전시, 시민 참여 메모리월, 펫로스 토크콘서트, 유기견 입양 프로그램인 ‘핌키 레드카펫 입양제’, 그리고 각종 체험 및 홍보부스가 운영되어 방문객들의 큰 호응을 얻었다.이민석 위원장은 축사를 통해 “반려동물로부터 위로를 받는 일이 많은데, 우리 곁의 동물들에게 고마운 마음을 전하는 날인 것 같다”고 소회를 밝히며 “서울 댕냥데이즈가 반려동물과 시민이 공감하고, 반려인과 비반려인이 서로의 이야기에 귀 기울이며 소통하는 자리가 되기를 기대한다”고 말했다.이어 “서울시의회 환경수자원위원회도 반려동물과 함께하는 하루가 더 행복한 서울을 시민 여러분과 함께 만들어 가겠다”라며 “반려동물과 함께하는 시민의 일상이 더욱 행복해지고, 서로를 이해하고 배려하는 마음이 우리 사회에 널리 퍼지기를 바란다”고 덧붙였다.류정임 리포터