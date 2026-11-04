박옥분 경기도의원, 경기도의회 소통위원회 위원장으로 선출



▲박옥분 경기도의회 소통위원회 위원장(오른쪽)이 3일 도의회 5층 접견실에서 열린 ‘경기도의회 소통위원회 위원 위촉식’에서 남종섭 경기도의회 의장으로부터 위촉장을 전달받고 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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박옥분 경기도의원(더불어민주당, 수원2)이 3일 경기도의회 소통위원회 위원장으로 선출됐다. 경기도가 여러 현안을 마주한 상황에서 박 위원장은 그동안 쌓아온 의정 경험을 토대로 도민과 의회, 집행부를 긴밀히 연결하고 일선 현장의 목소리를 실질적인 정책으로 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.이날 경기도의회는 도의회 5층 접견실에서 소통위원회 신규 위원 위촉식을 진행한 데 이어, 중회의실에서 첫 회의를 개최하고 박 의원을 위원장으로 추대했다.‘경기도의회 소통 기본 조례’에 근거해 설치된 소통위원회는 도민과 의회를 비롯해 경기도, 경기도교육청, 시군 및 시군의회 상호 간의 소통과 협력을 활성화하는 역할을 수행한다. 구체적으로는 소통 활성화 기본계획의 수립·시행에 관한 심의·조정, 관련 제도 개선, 소통 활동 평가, 발굴된 개선 사항에 대한 권고와 이행 촉구 등의 기능을 담당한다.위원회는 박 위원장을 포함한 경기도의원 6명과 시군의원 1명, 경기도 및 경기도교육청 관계자 각 1명 등 모두 9명으로 꾸려졌다. 앞으로 위원회는 유관 기관뿐만 아니라 시민사회 등 민간 부문까지 협력의 외연을 넓혀 정책 소통 체계를 한층 공고히 다져나갈 방침이다.다선 도의원으로서 의회 안팎의 굵직한 정책 현안과 다양한 이해관계를 조율해 온 박 위원장은 자신의 폭넓은 의정 경험을 살려 현장의 생생한 의견을 의정활동 및 도정 정책과 접목하는 데 힘을 쏟을 계획이다.박 위원장은 “지금은 어느 때보다 서로의 목소리를 듣고 이해하는 소통이 중요한 시기”라며 “소통의 완성은 ‘들었다’는 말이 아니라 ‘달라졌다’는 도민의 평가에 있다고 생각한다”고 소감을 전했다.이어 “도민의 목소리가 의회에 전달되고 의회의 논의가 집행부 정책으로 이어져 실제 삶의 변화를 만들어야 한다”며 “소통위원회가 도민과 의회, 집행부를 잇는 연결고리가 되도록 하겠다”고 강조했다.이를 위해 박 위원장은 향후 위원회 운영의 핵심 기조로 현장 중심의 소통과 협력, 실질적인 후속 조치를 내세웠다. 각 지역과 다양한 이해관계자의 의견을 균형 있게 수렴하고, 미처 목소리를 내기 힘든 도민들의 고충까지 세심히 살피겠다는 구상이다. 아울러 의회와 집행부가 정책 입안 단계부터 머리를 맞대고 충분히 협의해 도민을 위한 대안을 도출하는 협력의 장도 구축한다.특히 수렴된 제안이 단순한 일회성 의견 청취에 머물지 않도록 면밀한 검토와 조정, 사후 조치에 이르기까지 전 과정을 체계적으로 관리한다. 나아가 의견을 낸 제안자에게 처리 경과와 최종 결과를 공유하는 환류 시스템도 한층 강화할 예정이다.끝으로 박 위원장은 “위원들의 현장 경험과 전문성이 큰 힘이 될 것”이라며 “저부터 열린 마음으로 듣고 먼저 찾아가 끝까지 책임지겠다”고 다짐했다. 아울러 “도민의 목소리가 정책이 되고 소통이 신뢰로 이어지는 경기도의회를 위원들과 함께 만들어가겠다”고 덧붙였다.양승현 리포터