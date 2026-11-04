강성삼 경기도의원, 의용소방대 활성화 및 재난대응 역량 강화 위한 정책연구 착수보고회 개최



▲강성삼 경기도의원을 비롯한 ‘경기도 의용소방대 발전 방안 정책연구회’ 소속 의원들과 한국행정학회 연구진 등 관계자들이 지난 3일 경기도의회 예담채에서 정책연구용역 착수보고회를 열고 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 안전행정위원회 강성삼 의원(더불어민주당, 하남2)이 회장으로 활동 중인 「경기도 의용소방대 발전 방안 정책 연구회」가 지난 3일 경기도의회 예담채에서 「경기도 의용소방대 활성화 및 지역재난 대응역량 강화방안 연구」 정책연구용역 착수보고회를 열고 본격적인 연구에 돌입했다.이번 연구용역은 일선 의용소방대가 겪고 있는 대원 고령화와 신규 인력 충원의 한계, 전반적인 활동 여건 및 처우개선 등 운영상의 현안을 진단하고, 다변화하는 재난환경에 발맞춘 조직 활성화와 실효성 있는 정책·제도 개선책을 도출하기 위해 마련됐다.이날 열린 착수보고회 자리에는 회장인 강성삼 의원을 포함한 연구단체 소속 의원들과 연구 수행기관인 사단법인 한국행정학회 연구진 및 관계자들이 함께해 향후 연구 방향과 세부 추진계획을 점검하고 다각적인 의견을 교환했다.발표에 나선 연구진은 의용소방대의 현행 조직 및 운영실태 분석을 토대로 인력 확보와 조직 활성화, 정년 및 활동수당 등 처우개선, 지역별 특성을 반영한 운영체계 개선, 재난대응 역할 재정립 및 전문성 강화 등을 핵심 과제로 삼아 중점 검토하겠다고 설명했다.뒤이어 진행된 토론에서는 의용소방대 정년 연장 문제와 고령 대원 활용방안을 비롯해 소방서 원거리 지역의 초기 대응체계 보완, 재난활동 중 발생하는 사고에 대한 보상체계 정비, 일선 소방서와 의용소방대 간 유기적인 협력체계 구축 등 현장의 구체적인 사안들이 폭넓게 다뤄졌다.무엇보다 참석자들은 현장 대원들의 목소리는 물론 소방서 관리자 등 관계자들의 의견까지 두루 수렴하고, 시·군별 운영실태와 우수사례를 면밀히 비교·분석해 현장에 바로 적용할 수 있는 개선안을 도출해야 한다는 데 뜻을 같이했다.강성삼 의원은 “의용소방대는 지역의 화재와 각종 재난 현장에서 주민의 생명과 안전을 지키는 중요한 역할을 담당하고 있지만, 인력 감소와 고령화, 열악한 활동 여건 등 해결해야 할 과제가 많다”고 짚었다.이어 강 의원은 “이번 연구가 단순한 현황 분석에 그치지 않고 의용소방대원들이 현장에서 체감할 수 있는 실질적인 개선방안으로 이어져야 한다”며 “현장의 목소리를 충분히 반영해 조직 활성화와 처우개선, 재난대응 전문성 강화를 위한 정책적 대안을 마련해 달라”고 연구진에 주문했다.끝으로 강 의원은 “연구 결과를 토대로 조례 개정과 제도개선, 예산 지원 등 구체적인 정책과제를 발굴해 의용소방대가 지역사회 안전의 든든한 버팀목으로 역할을 다할 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다.양승현 리포터