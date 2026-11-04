유수연 경기도의원 “경기북부 가구산업 지원사업 지속 위한 예산 확보 논의”



▲유수연 경기도의원이 3일 경기도의회 의정부상담소에서 (재)경기대진테크노파크 권재형 미래성장본부장 등 관계자들과 만나 경기북부 가구산업 지원사업 지속을 위한 내년도 예산 확보 방안을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 경제노동위원회 유수연 도의원(더불어민주당, 의정부1)이 지난 3일 경기도의회 의정부상담소에서 (재)경기대진테크노파크 권재형 미래성장본부장을 비롯한 관계자들과 정담회를 갖고, 경기북부 가구산업 지원사업의 추진 실태와 2027년도 예산 확보에 따른 현장의 애로사항을 청취했다.이날 면담에서 경기대진테크노파크 측은 지역 내 기업의 기술혁신과 성장을 뒷받침하는 기관의 역할을 설명하고, 현재 수행 중인 가구디자인창작공간 운영사업과 가구 제조공정 자동화 및 인증지원 사업의 세부 내용과 그동안의 추진 성과를 보고했다.이 가운데 가구디자인창작공간 운영사업은 경기가구창작스튜디오를 거점으로 가구 분야 스타트업 및 소공인들에게 작업공간과 공동장비를 제공하고, 시제품 제작부터 홍보·판로 개척, 예비 창업자 대상 전문교육까지 종합 지원하는 사업이다. 올해 투입된 총사업비는 6억원 규모로 경기도와 포천시가 절반씩 분담해 운영하고 있다.함께 추진 중인 가구 제조공정 자동화 및 인증지원 사업은 도비 6억 1천만원을 들여 설계·생산 자동화 프로그램 구축 및 활용 교육·컨설팅, 제품의 안전성과 품질 검증을 위한 시험분석 수수료 등을 뒷받침하는 사업이다. 올해 자동화 시스템 구축 분야에서는 총 12개 기업을 지원했으며, 인증 시험분석의 경우 10월 말 기준으로 184개 기업에 총 1,312건을 지원한 것으로 집계됐다.테크노파크 관계자는 내년도 관련 예산이 뒷받침되지 못할 경우 일선 기업에 대한 지원 공백은 물론, 기존 전문인력 유지와 시설·장비 운영 전반에 차질이 빚어질 수 있다는 우려를 전했다. 특히 도와 시가 재정을 분담하는 연계사업 특성상 도비가 확보되지 않으면 시비 편성까지 연쇄적으로 흔들려 입주기업의 생산활동과 창업 기반이 위축될 수 있다며, 두 사업이 끊김 없이 이어질 수 있도록 예산 편성에 힘을 실어달라고 건의했다.권재형 본부장은 “가구산업 지원이 경기북부 기업의 경영과 일자리에 연결돼 있다”며 “지역 산업 여건을 고려한 정책적 관심”을 당부했다. 아울러 “사업 중단으로 축적된 전문인력과 지원체계가 약화되지 않도록 안정적인 운영 기반을 유지할 필요성”도 함께 짚었다.이에 유수연 의원은 교육 수료생들의 실제 창업 연계 비율과 입주기업 선정 절차, 자동화 시스템 구축에 소요되는 기간 등을 세세히 질의하며 사업의 실효성을 점검했다. 또한 제품 안전성을 담보하는 시험분석 지원의 순기능과 예산 미확보 시 현장에 미칠 파급영향도 면밀히 살폈다.끝으로 유수연 의원은 “가구산업이 경기북부의 일자리와 지역경제에 영향을 미치는 산업이라는 점”을 짚으며 “한 번 사라진 지원 조직과 기반을 다시 구축하기는 어렵다”고 역설했다. 이어 “예산 편성 필요성에 공감하며 향후 관련 부서와 협의하고 검토하겠다”는 입장을 전했다.양승현 리포터