방성환 경기도의원, 추미애 지사에 ‘사실상 부도’ 발언 철회 요구



▲방성환 경기도의원이 4일 열린 제395회 정례회 제2차 본회의 단상에서 도정질문을 통해 경기도 재정 진단 및 예산·인사·조직 운영 전반에 대해 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 미래과학협력위원회 방성환 의원(국민의힘, 성남5)이 4일 열린 제395회 정례회 제2차 본회의 도정질문에서 추미애 경기도지사를 상대로 ‘사실상 부도’ 발언의 철회를 촉구하고, 예산·인사·조직 등 도정 운영 전반에 걸친 주요 현안을 집중 질의했다.이날 단상에 오른 방 의원은 “지금 경기도는 예산은 줄고, 인사는 멈추고, 조직은 흔들리고 있다”고 진단하며, 도 재정위기 진단의 객관성 문제와 도정 운영의 개선 필요성을 짚었다.방 의원은 먼저 추 지사가 언급했던 ‘고름 덩어리’, ‘재정 빨대’, ‘사실상 부도’ 등의 발언을 거론하며 현 재정위기의 발생 원인과 책임 소재를 물었다. 방 의원은 경기도의 예산 대비 채무비율이 지난 2020년 4.53%에서 2025년 12.86%로 늘어난 수치를 제시하면서도, “재정이 어렵다는 것과 지급불능 상태라는 것은 다르다”고 선을 그었다.그러면서 “‘사실상 부도’라는 표현을 취소하고 ‘재정이 어렵지만 극복 가능한 상황’이라고 정정할 생각은 없느냐”고 질의했으나, 추 지사는 가용재원 부족 실태와 지출 구조조정의 불가피성을 설명하며 별도의 철회 입장은 내놓지 않았다.내년도 예산 편성 방향도 도마 위에 올랐다. 방 의원은 국민의힘이 자체 확보한 잠정 자료를 근거로 가용재원이 약 1조 6천억원 규모로 축소됨에 따라 총 2,927개 사업 가운데 상당수가 감액되거나 미편성됐으며, 특히 농정 분야에서도 큰 폭의 예산 축소가 예상된다고 지적했다. 방 의원은 “민생ㆍ돌봄ㆍ안전, 계속사업, 미래 성장 투자 등 객관적인 기준으로 예산을 편성해야 한다”며 일률적인 감액 기조에서 벗어날 것을 주문했다.이에 대해 추 지사는 생명ㆍ안전 및 취약계층 민생사업 우선 추진, 지출 구조 개선, 미래 성장 기반 유지 등 세 가지 예산 편성 원칙을 제시했다. 아울러 방 의원이 지방채 발행과 기금 활용을 통한 추가 재원 조달 의향을 묻자, 추 지사는 현재 해당 방안을 검토 중이며 향후 구체적인 계획을 도의회와 협의하고 투명하게 공개하겠다고 답했다.방 의원은 “예산 협의를 하려면 세입을 얼마나 더 확보하고 어떤 사업에 투입할 것인지 기본 자료부터 공유해야 한다”며 실질적인 재원 확보계획의 사전 공유를 거듭 요구했다.인사 및 조직개편 현안에 대한 질의도 이어졌다. 방 의원은 정기인사가 장기간 미뤄지면서 빚어진 승진 적체와 일선 공직사회의 사기 저하 문제를 짚었고, 추진 중인 조직개편안과 관련해서는 기획조정실로의 권한 집중, 농정 분야의 농정국 통합, 미래산업 전담 조직 축소 등에 따른 현장의 우려를 전달하며 재검토를 당부했다. 소통과 협치 부족에 대한 지적에 추 지사는 그동안 간담회와 차담회 등을 이어왔다고 설명하며, 지난 11월 2일 공식 출범한 여야정 협치위원회를 발판 삼아 의회와의 소통을 한층 넓혀가겠다고 밝혔다.끝으로 방 의원은 재정 건전성 확보를 위한 대안으로 정확한 세수추계와 중앙정부·국회 협의를 통한 세입 확충, 자체 세원 발굴, 산하 공공기관의 자구노력, 시군 보조율의 탄력적 적용 등을 제안했다. 방 의원은 “경기도 재정을 확충하는 것만큼 31개 시군의 자율성을 지키는 것도 중요하다”며 “도정은 말이 아니라 결과로 평가받아야 한다”고 강조했다.양승현 리포터