남종섭 경기도의회 의장, 한병도 민주당 원내대표 면담… 지방의회법 제정 협조 요청

- 전국 지방의원대회 결의에 이어 시·도의회 의장단과 함께 정기국회 내 입법 필요성 전달
- 한병도 원내대표 “제정 취지에 공감… 원내 차원서 연내 처리 위해 적극 노력할 것” 화답
|▲대한민국시도의회의장협의회장인 남종섭 경기도의회 의장(오른쪽)이 4일 국회 더불어민주당 원내대표실에서 한병도 원내대표에게 지방의회법 조속 제정 촉구 건의문을 전달하며 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)
대한민국시도의회의장협의회장을 맡고 있는 남종섭 경기도의회 의장(더민주, 용인3)이 4일 국회를 찾아 한병도 더불어민주당 원내대표와 면담을 갖고, 지방의회법의 연내 제정을 이끌어내기 위한 당 원내 지도부 차원의 협조를 당부했다.
이날 국회 더불어민주당 원내대표실에서 한 원내대표를 만난 남 의장은 이번 정기국회가 지방의회법 제정 여부를 가를 중요한 분기점이라는 점을 짚으며, 현재 진행 중인 법안 제정 논의가 실질적인 입법 성과로 이어져야 한다는 뜻을 전달했다.
이번 면담 자리에는 남 의장을 비롯해 박종혁 인천시의회 의장(협의회 사무총장), 조성칠 대전시의회 의장, 이상식 충북도의회 의장, 조철기 충남도의회 의장, 안신일 세종시의회 의장 등 시·도의회 의장단도 동석해 힘을 보탰다.
|▲남종섭 경기도의회 의장(오른쪽 세 번째)을 비롯한 대한민국시도의회의장협의회 의장단이 4일 국회에서 한병도 더불어민주당 원내대표(가운데)에게 지방의회법 연내 제정 협조를 요청한 뒤 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)
이 자리에서 남 의장은 지방의회법 제정이 향후 지방자치 발전을 앞당기는 중대한 전환점이 될 것이라고 설명하며, 일선 지방의회가 본연의 역할을 온전히 수행할 수 있도록 원내 지도부가 법안 제정에 힘을 실어줄 것을 요청했다.
이어 “지방의회가 제대로 일할 수 있는 제도적 기반을 갖추는 것은 결국 대한민국 지방자치의 기반을 강화하는 길”이라며 “전국 지방의회의 뜻이 실제 법 제정으로 이어질 수 있도록 끝까지 역할을 다하겠다”고 덧붙였다.
|▲남종섭 경기도의회 의장(왼쪽 세 번째)과 시·도의회 의장단이 4일 국회 더불어민주당 원내대표실에서 한병도 원내대표(오른쪽)와 면담하며 정기국회 내 지방의회법 제정의 필요성을 설명하고 있다. (사진=경기도의회)
이에 대해 한병도 원내대표는 “과거 국회 행정안전위원회 간사 시절 지방의회 권한을 강화하는 지방자치법 전부 개정을 주도했었다”라며 “지방의회법 제정 취지에 공감한다”고 화답했다. 아울러 “원내 차원에서 지방의회법 연내 처리를 위해 적극적으로 노력하겠다”라고 약속했다.
한편 남 의장은 앞서 지난달 27일에도 국회에서 전국 지방의원 2천400여명이 한자리에 모인 ‘전국 지방의원대회’를 개최하며 지방의회법 연내 제정을 촉구하는 전국 지방의회의 뜻을 하나로 모은 바 있다.
양승현 리포터
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