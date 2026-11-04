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도봉 키즈카페엔 숲속놀이터 ‘호이호이 비밀의 숲’이 있다

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산속에 첫번째 서울형키즈카페
3~8세 대상… 다자녀가족 무료


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김동욱 서울 도봉구청장


서울 도봉구는 지난달 27일 서울형 키즈카페인 둘리쌍문근린공원점 ‘호이호이 비밀의 숲’ 개소식을 열었다고 4일 밝혔다. 서울형 키즈카페는 아이들이 계절이나 미세먼지 등 외부 환경 제약 없이 안심하고 뛰어놀 수 있는 실내 놀이터다.

구의 여덟 번째 키즈카페인 쌍문동 둘리쌍문근린공원점은 ‘빛과 놀이가 어우러지는 우리 동네 숲속 탐험 공간’을 주제로 조성됐다. 서울 키즈카페 중 처음 산속 공원에 마련됐다. 접이식 유리문과 통창으로 시야가 탁 트여 실내에서도 풍경을 즐길 수 있다. 카페에는 대기 공간인 ‘어질어질~비밀의 숲’과 블록 놀이 공간 ‘뚝딱뚝딱 블록숲‘, 그물 놀이터 ‘빛의 그물숲’, 주방 놀이·보드게임 공간 ‘호이의 아지트숲’ 등이 있다.

대상은 3~8세이며 화요일부터 일요일까지 이용 가능하다. 정원은 회차당 29명으로 아동 2000원, 보호자 1000원를 내면 된다. 다자녀 가족 등은 증빙 자료를 지참하면 무료로 이용할 수 있다.

김동욱 구청장은 “아이들이 안전하고 행복하게 성장할 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.


유규상 기자
2026-11-05 20면
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