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없는 정보가 없는 광진 ‘청년포털’

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취·창업부터 주거·문화까지 제공
청년 정책참여 확대 ‘밸런스게임’


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김경호 서울 광진구청장


서울 광진구는 ‘청년포털’을 통해 취업·창업부터 주거·문화까지 다양한 청년정책 정보를 제공하고, 15일까지 ‘광진청년 밸런스게임’을 통해 청년들의 정책 의견을 수렴한다고 4일 밝혔다.

청년포털은 중앙부처와 서울시, 광진구의 취·창업, 주거·문화 등 청년 지원사업 정보를 한곳에 모은 온라인 창구다. 지원사업의 신청 시기와 조건을 확인할 수 있으며, 지난 6월 자양동에 문을 연 청년 복합문화공간 ‘광진 청년아지트’의 이용 정보도 새롭게 추가했다.

구는 청년들의 정책 참여를 확대하기 위해 광진청년 밸런스게임도 진행한다. 지역에 거주하는 19~39세 청년이 대상이다. 두 가지 정책 가운데 더 필요한 정책을 선택하고 이유를 적는 방식이다. 선택 주제는 ▲월세 부담 완화와 취업 준비 비용 지원 ▲청년 문화공간 조성과 문화·여가비 지원 ▲취업박람회와 취업 준비 프로그램 확대 ▲청년 대상 마음건강 상담 지원과 운동·취미 활동 지원 ▲창업 공간 지원과 창업교육·전문가 상담 지원 등 5개다. 참여를 원하면 주제를 골라 선택 이유와 구에 바라는 정책을 청년포털 ‘청년톡톡’ 게시판에 올리면 된다.

김경호 구청장은 “청년들이 필요한 지원정보를 쉽게 찾고 생각을 자유롭게 나눌 수 있도록 소통을 이어가겠다”고 말했다.


이범수 기자
2026-11-05 20면
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