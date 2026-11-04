중학생 진로 탐색까지 신경쓰는 성북

6일 한성대서 ‘2026진로박람회’

첨단기술 체험, 전공분야 경험도



지난해 11월 서울 성북구 한성대에서 열린 진로 박람회 뮤직아티스트 체험 부스에 청소년이 모여있다.

성북구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 성북구가 6일 한성대에서 중학생을 대상으로 ‘2026 성북구 진로 박람회’를 연다고 4일 밝혔다.박람회는 중학생이 대학 캠퍼스를 둘러보며 적성과 진로를 탐색하고 미래에 대한 상상력을 펼칠 수 있도록 기획됐다. 행사에는 대학 5곳(고려대·국민대·서경대·성신여대·한성대)과 특성화고 1곳(서울동구고), 관계 기관 12곳(북한산국립공원사무소, 육군·해병대, 서울시청자미디어센터, 성북소방서, 성북어린이청소년도서관 등) 등 34개 기관이 참여한다.총 50개 체험 부스가 운영된다. 미래기술 부스에서는 ‘로봇·미래 모빌리티·사물인터넷(IoT)·암호학·인공지능(AI)’ 등 첨단 기술을 체험할 수 있다. 대학 연계 부스에서는 간호학·교육학·미용학·수학·스포츠학·자동차공학 등 전공 분야를 미리 접해볼 수 있다. 경찰·군인·사서·소방관 등 직업인의 업무를 경험해 볼 수도 있다. 박람회는 중학교를 대상으로 사전 접수 방식으로 운영되며, 개별 신청자는 현장에서 접수하면 된다.이승로 구청장은 “청소년들이 박람회를 통해 가능성을 발견하고 꿈을 향한 지도를 그려나가는 뜻깊은 계기가 되기를 바란다”고 말했다.송현주 기자