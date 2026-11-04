서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울시민 10명 중 8명 “노들 글로벌 예술섬 추

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

도봉구, 문체부·기후부 장관과 서울아레나 현장 점

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

성북, 길음복합문화체육센터 착공…체육·문화·건강

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

상계주공 9·14단지 ‘신통 자문’ 신청

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

중학생 진로 탐색까지 신경쓰는 성북

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

6일 한성대서 ‘2026진로박람회’
첨단기술 체험, 전공분야 경험도


  •
지난해 11월 서울 성북구 한성대에서 열린 진로 박람회 뮤직아티스트 체험 부스에 청소년이 모여있다.
성북구 제공


서울 성북구가 6일 한성대에서 중학생을 대상으로 ‘2026 성북구 진로 박람회’를 연다고 4일 밝혔다.

박람회는 중학생이 대학 캠퍼스를 둘러보며 적성과 진로를 탐색하고 미래에 대한 상상력을 펼칠 수 있도록 기획됐다. 행사에는 대학 5곳(고려대·국민대·서경대·성신여대·한성대)과 특성화고 1곳(서울동구고), 관계 기관 12곳(북한산국립공원사무소, 육군·해병대, 서울시청자미디어센터, 성북소방서, 성북어린이청소년도서관 등) 등 34개 기관이 참여한다.

총 50개 체험 부스가 운영된다. 미래기술 부스에서는 ‘로봇·미래 모빌리티·사물인터넷(IoT)·암호학·인공지능(AI)’ 등 첨단 기술을 체험할 수 있다. 대학 연계 부스에서는 간호학·교육학·미용학·수학·스포츠학·자동차공학 등 전공 분야를 미리 접해볼 수 있다. 경찰·군인·사서·소방관 등 직업인의 업무를 경험해 볼 수도 있다. 박람회는 중학교를 대상으로 사전 접수 방식으로 운영되며, 개별 신청자는 현장에서 접수하면 된다.

이승로 구청장은 “청소년들이 박람회를 통해 가능성을 발견하고 꿈을 향한 지도를 그려나가는 뜻깊은 계기가 되기를 바란다”고 말했다.


송현주 기자
2026-11-05 20면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

고투몰 쇼핑 뒤 한강서 레저 만끽… 고터·세빛, 2

서초 관광특구 외국인 27% 증가

소소한 행정불편과 궁금증도 AI가 도와주는 종로

종로픽앱·카카오채널에서도 가능 유찬종 “생활밀착 적극행정 확대”

3분 만에 초안 뚝딱… ‘AI 글주임’ 중랑

인사·보도자료 등 작성에 AI 도입

산불 위험성 싹둑… ‘유산 지킴이’ 강북

화계사서 재난 대응 훈련 실시

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr