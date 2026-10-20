송건우 서울시의원, 양천구 생활밀착형 7개 사업에 특별조정교부금 54억 5500만원 교부 확정

신월1동 주민센터 건립·화곡로 보도정비 등 주민 생활과 밀접한 지역 현안 반영
공원·복지관·문화체육센터·도서관 등 주민 이용시설과 생활환경 개선에 투입
“주민이 체감하는 변화로 이어지도록 사업 추진 과정까지 꾸준히 챙길 것”
서울시의회 보건복지위원회 송건우 의원(국민의힘, 양천2)은 양천구 지역 현안사업 7건에 서울시 특별조정교부금 총 54억 5500만원이 교부됐다고 밝혔다.
주요 사업은 ▲신월1동 주민센터 건립 15억원 ▲화곡로 보도정비 13억원 ▲장수공원 리노베이션 8억 5000만원 ▲갈산도서관 리모델링 8억 200만원 ▲양천해누리복지관 식당 및 조리실 개선 6억 5300만원 ▲목동문화체육센터 리모델링 3억원 ▲남부순환로 일대 노후방음벽 정비 5000만원 등이다.
이번 특별조정교부금 확보를 통해 주민센터, 복지관, 문화체육센터, 도서관 등 주요 이용시설의 환경이 한층 개선될 뿐만 아니라, 공원, 보도, 방음벽 정비와 같은 생활 밀착형 환경 개선 사업에도 탄력이 붙을 것으로 전망된다.
송 의원은 그간 주민들의 목소리와 지역 현안을 세심히 살피며, 관련 기관과의 적극적인 소통을 통해 필요한 예산이 적기에 반영될 수 있도록 다각도로 노력해 왔다.
송 의원은 “이번 특별조정교부금이 주민들이 필요로 해 온 지역 현안사업을 차질 없이 추진하는 데 도움이 되길 기대한다”며 “교부된 예산이 실제 주민 편의와 생활환경 개선으로 이어질 수 있도록 사업 추진 과정도 꼼꼼히 살피겠다”고 밝혔다.
류정임 리포터