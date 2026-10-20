송건우 서울시의원, 양천구 생활밀착형 7개 사업에 특별조정교부금 54억 5500만원 교부 확정

신월1동 주민센터 건립·화곡로 보도정비 등 주민 생활과 밀접한 지역 현안 반영

공원·복지관·문화체육센터·도서관 등 주민 이용시설과 생활환경 개선에 투입

“주민이 체감하는 변화로 이어지도록 사업 추진 과정까지 꾸준히 챙길 것”



송건우 서울시의원

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서울시의회 보건복지위원회 송건우 의원(국민의힘, 양천2)은 양천구 지역 현안사업 7건에 서울시 특별조정교부금 총 54억 5500만원이 교부됐다고 밝혔다.주요 사업은 ▲신월1동 주민센터 건립 15억원 ▲화곡로 보도정비 13억원 ▲장수공원 리노베이션 8억 5000만원 ▲갈산도서관 리모델링 8억 200만원 ▲양천해누리복지관 식당 및 조리실 개선 6억 5300만원 ▲목동문화체육센터 리모델링 3억원 ▲남부순환로 일대 노후방음벽 정비 5000만원 등이다.이번 특별조정교부금 확보를 통해 주민센터, 복지관, 문화체육센터, 도서관 등 주요 이용시설의 환경이 한층 개선될 뿐만 아니라, 공원, 보도, 방음벽 정비와 같은 생활 밀착형 환경 개선 사업에도 탄력이 붙을 것으로 전망된다.송 의원은 그간 주민들의 목소리와 지역 현안을 세심히 살피며, 관련 기관과의 적극적인 소통을 통해 필요한 예산이 적기에 반영될 수 있도록 다각도로 노력해 왔다.송 의원은 “이번 특별조정교부금이 주민들이 필요로 해 온 지역 현안사업을 차질 없이 추진하는 데 도움이 되길 기대한다”며 “교부된 예산이 실제 주민 편의와 생활환경 개선으로 이어질 수 있도록 사업 추진 과정도 꼼꼼히 살피겠다”고 밝혔다.이어 “앞으로도 주민들의 목소리를 꾸준히 듣고 지역에 필요한 사업을 세심하게 살피겠다”며 “양천구의 생활환경과 주민 편의를 높이는 사업들이 서울시 예산에 지속적으로 반영될 수 있도록 계속 챙기겠다”고 말했다.류정임 리포터