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윤유진 서울시의원, ‘2026 송파 경력이음매칭데이’ 참석… 새로운 출발 응원

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윤 의원, 20일 송파여성경력이음센터 방문… 축사와 프로그램 참여
“여성들이 쌓아온 경험과 능력을 다시 펼칠 수 있도록 취업 기회 넓혀야”


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지난 20일 송파여성경력이음센터에서 열린 ‘2026 송파 경력이음매칭데이’에 참석한 윤유진 의원. 서울시의회 제공


서울시의회 교육위원회 윤유진 의원(송파1, 국민의힘)은 지난 20일 송파여성경력이음센터에서 열린 ‘2026 송파 경력이음매칭데이’에 참석해 취·창업을 준비하는 여성들을 응원하고, 행사 프로그램에 직접 참여했다.

‘경력이음매칭데이’는 출산과 육아 등으로 경력이 단절됐던 여성들의 재취업을 돕기 위해 기업과 구직 주민을 이어주는 여성 일자리 박람회다. 이번 행사에서는 돌봄서비스와 디자인, 행정 등 여러 직무를 아우르는 현장 채용 면접과 함께 실질적인 취·창업 지원 상담이 진행됐다.


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축사하는 윤유진 의원. 서울시의회 제공


윤 의원은 이날 축사에서 새로운 도전에 나선 여성들을 따뜻하게 격려한 데 이어, 행사장 구석구석을 둘러보며 취업 준비생들에게 제공되는 각종 지원 제도의 운영 현황을 꼼꼼히 점검했다.

윤 의원은 “다시 일하고자 하는 여성들이 자신의 경력을 인정받고 적성에 맞는 일자리를 찾을 수 있도록 기회를 넓혀야 한다”며 “여성들의 재취업과 창업 과정에 어떤 어려움이 있는지 살피고, 현장에서 필요한 지원이 이뤄질 수 있도록 서울시의원으로서 노력해 가겠다”고 밝혔다.


류정임 리포터
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