조용호 오산시장, 행안부 장관에 15개 현안사업비 267억원 지원 건의



조용호 오산시장이 22일 정부서울청사에서 윤호중 행정안전부 장관을 만나 지역 현안 사업에 대한 사업비 지원을 건의하고 있다. 오산시 제공

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조용호 경기 오산시장이 22일 정부서울청사에서 윤호중 행정안전부 장관을 만나 15개 지역 현안 사업을 위한 특별교부세 267억 원 지원을 건의했다.윤 장관과의 간담회에서 조 시장은 ▲ 가장동 서부로 재개설(100억 원) ▲경부선철도 횡단도로 개설사업(100억 원) ▲수도권 제2순환고속도로 북오산IC 진입도로 개설(8억 원) 등 시민 불편 및 요구가 큰 긴급 현안에 대한 사업비 지원을 요청했다.또 신장빗물배수펌프장 노후 펌프 교체와 재난전광판 설치, 방범용 CCTV 설치를 위한 사업비 지원, 세교동 도시계획도로 개설, 남부종합사회복지관 기능보강, 초평도서관 환경개선, 어린이놀이터 정비사업 등 주민 일상과 밀접한 시설 개선사업에 대한 사업비 지원을 건의했다.이와 함께 기준인력 증대를 위한 기준인건비 275억 원 상향의 필요성도 강조했다.조용호 시장은 “세교2지구 본격 입주 등 도시 개발에 따라 인구가 급증하고 있기에 도로, 근린시설 등 각종 SOC 구축과 기준인력 충원이 절실한 상황”이라며 “행안부 차원의 지원이 절실하다”고 강조했다.안승순 기자