채유미 서울시의원, 덕암초 ‘찾아오는 청소
김회근 서울시의원, 광진구에 서울시 특별조
심상록 경기도의원 ‘명예교권보호전담관’ 위
경기도의회 여성가족평생교육위원회 ‘경기도
양천 청년들이 차린 ‘정책 한 상’… “등수 상관없
청년정책 레스토랑 간 이기재 구청장
중구 주민 3500명, 한양도성 세계유산 등재 반대
11월 5일, 신당누리센터 대강당서 2차 주민설명회
서울형 통합돌봄, 1만 4000명에 평균 4.8건
내년 지원 대상 확대…퇴원환자 지원하는 ‘중간집’ 시범운영
전통시장 살리는데 일가견 있는 강북
자치구 유일 행안부장관 표창
정창수 청장 “머무는 상권으로”
동대문구, 최정원·자우림과 ‘동대문페
“한가위에 경기 전통주 한잔 어때요?
우즈벡 샤슬릭·조지아 와인… 광희동
‘충청남도 명장’ 나영종·최종석씨 선
AI 교사 ‘고교는 넘치고 중학교는
인공지능(AI)과 정보를 가르치는 교사가 고등학교에는 넘치지만 중학교에는 크게 부족한 것으로 나타났…
‘경기북부’ 홀대하는 교원 임용시험
경기교육청이 올해 중등교사 임용시험에서 국어·수학·영어·체육 4개 과목에만 경기북부 시험장을 배정해…
자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr
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