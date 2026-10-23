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22일 서울 종로구 광화문광장 육조마당에서 열린 국제티클럽 주최 ‘100인 헌다례·진다례’에서 참가자들이 차를 올려 조상과 선현의 공덕을 추모하고 있다.
연합뉴스


22일 서울 종로구 광화문광장 육조마당에서 열린 국제티클럽 주최 ‘100인 헌다례·진다례’에서 참가자들이 차를 올려 조상과 선현의 공덕을 추모하고 있다.

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2026-10-23 19면
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