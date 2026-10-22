신미숙 경기도의원, 미래형 교실디자인·학교공간 혁신 연구용역 착수



▲신미숙 의원(가운데 정면)이 지난 20일 경기도의회 정담회의실2에서 열린 ‘미래형 교실디자인 및 학교공간 혁신 연구회’ 연구용역 착수보고회를 주재하며 발언하고 있다. (사진=경기도의회)



▲신미숙 의원(오른쪽 네 번째)을 비롯한 ‘미래형 교실디자인 및 학교공간 혁신 연구회’ 소속 의원들과 연구진 등 참석자들이 착수보고회를 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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급변하는 미래 교육환경과 학령인구 구조 변화에 발맞춰, 일선 중·고등학교를 지역사회의 핵심 커뮤니티 거점으로 재편하고 학생 중심의 내부 학습공간을 혁신하기 위한 정책 연구가 본격적인 궤도에 올랐다.경기도의회 여성가족평생교육위원회 신미숙 부위원장(더불어민주당, 화성4)은 지난 20일 오후 2시 30분 도의회 정담회의실2에서 ‘지역사회연계학교 공간연구–중·고교 학교시설복합화를 중심으로’ 연구용역 착수보고회를 개최했다.이번 연구는 의원연구단체인 「미래형 교실디자인 및 학교공간 혁신 연구회」 회장을 맡고 있는 신미숙 의원이 학교 공간을 지역사회와 유기적으로 연결하고, 미래교육 전환과 학령인구 감소 추세에 선제적으로 대응할 수 있는 ‘경기도형 학교공간 모델’을 정립하기 위해 추진했다.이날 보고회에서 연구진은 국내외 학교시설 복합화 우수 사례와 관련 법·제도, 현재 경기도 내 운영 실태를 상세히 보고했다. 아울러 도서관과 체육관, 수영장, 주차장, 평생교육시설 등 대표적인 복합시설의 세부 유형과 효율적인 운영 방식을 함께 제시했다.특히 연구진은 기존 복합화 시설의 한계점도 짚었다. 학교 부지 내에 건립된 시설이라 할지라도 운영 주체가 이원화돼 정작 재학생들이 자유롭게 이용하지 못하거나, 학생과 지역주민의 이동 동선을 과도하게 분리해 학교와의 공간적 연계성이 떨어지는 사례가 발생하고 있다는 것이다. 이에 따라 단순한 물리적 시설 확충을 넘어 소유·관리·운영 주체의 일원화 문제와 학생들의 실질적인 이용권 보장, 안전한 동선 설계까지 종합적으로 검토해야 한다고 제언했다.이에 대해 신미숙 의원은 복합시설 건립과 교내 학습환경 개선의 균형을 주문했다. 신 의원은 “학교시설 복합화는 한정된 부지와 재정을 효율적으로 활용할 수 있는 현실적인 방안이지만, 연구가 복합시설 조성에만 치우쳐서는 안 된다”며 “교실 크기와 홈베이스, 학생 생활공간 등 학생들이 매일 사용하는 학교 내부의 개선방안도 균형 있게 다뤄야 한다”고 강조했다.신도시 지역의 특수성을 반영한 입체적 공간 해법도 제시했다. 신 의원은 “동탄과 같은 신도시는 학생 수가 빠르게 증가했지만 학교 부지가 충분히 확보되지 않아 과밀학급과 협소한 운동장 문제가 반복되고 있다”며 “학교 고층화와 공간의 입체적 활용, 문화·체육시설과의 연계 등을 폭넓게 검토해야 한다”고 말했다.보고회에 참석한 연구회 소속 의원들은 시설 준공 이후의 지속가능한 운영 체계 확립이 중요하다고 입을 모았다. 의원들은 일선 학교와 지방자치단체, 공공기관 간의 관리 책임 및 운영비 분담 기준을 사전에 명확히 설정하고, 실제 이용자인 학생과 지역주민의 목소리를 운영 과정에 상시 반영할 수 있는 구조를 만들어야 한다고 제안했다.이와 함께 학교 밖의 공공 체육·문화시설을 학생 교육활동에 폭넓게 활용할 수 있도록 교육청과 지자체 간 긴밀한 협력체계를 구축할 것을 당부했다. 또한 인공지능(AI)·디지털 교육환경에 부합하는 미래형 학습공간 설계와 지역 내 유휴교실 및 폐교 공간의 다각적인 활용 방안도 이번 연구 과업에 포함해야 한다는 의견을 보탰다.신 의원은 이어 “이번 연구를 통해 교육청과 지방자치단체가 활용할 수 있는 실효성 있는 정책대안을 마련하고, 필요한 경우 관련 조례와 사업지침 개선까지 이어가겠다”고 밝혔다.한편 「미래형 교실디자인 및 학교공간 혁신 연구회」는 향후 도내외 학교시설 복합화 현장에 대한 실태조사와 실무 관계자 심층면담, 전문가 자문 및 의원 토론회 등을 다각도로 진행해 지역 유형별 맞춤형 학교공간·운영모델과 구체적인 정책 개선안을 도출할 계획이다.양승현 리포터