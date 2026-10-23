김보라 시장, “반도체 성장 이면에 안성 시민이 소외되지 않도록 최선 다할 것”



김보라 안성시장이 23일 용인 반도체산업단지 조성과 관련한 기자회견을 열고 있다. 안성시 제공

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경기 안성시가 23일 김보라 시장 주재로 기자회견을 열고, 용인 반도체산업단지 조성과 관련한 그동안의 대처 설명과 함께 시민 이익을 위해 적극적인 대응을 이어가겠다는 의지를 밝혔다.시는 반도체산업의 중요성을 인식하면서도 산단 조성에 따른 혜택은 용인시에 집중되고 환경오염과 농업 피해 등 각종 부담은 안성에 전가될 수 있다는 점을 제기했다.시는 주요 현안으로 산업단지에서 발생하는 방류수 유입, 경관 훼손 및 주민 재산권 침해가 우려되는 송전선로 건설, 대기오염 및 주민 건강을 위협할 수 있는 LNG 발전소 건립 등을 꼽았다.또 2021년 체결한 SK 상생 협약과 관련해 분야별 한계와 협약 이후 여건 변화 등을 설명했다. 당시 협약에는 방류수 수질·수온 개선, 산업단지 조성 지원, 지역 상생협력사업, 농업 진흥 시책, 하천 정비, 도로망 확충 등 15개 항목이 담겼다.그러나 시는 협약의 이행을 강제할 수 있는 조항이 부재하고, 일부 항목은 구체성이 미흡하며, 협약 체결 이후 사업 여건도 변화한 만큼 기존 협약만으로는 한계가 있다고 강조했다.시는 관계 기관에 지속적인 개선을 요구하며 적극적인 대처를 추진해 왔다.발전시설과 관련해서는 용인 SK일반산단 LNG발전소의 천연가스관로 매설 변경을 추진했다. 시는 안성을 경유하는 노선에 대해 교통정체와 도로침하, 가스 폭발 사고 등 안전 문제를 우려해 도로관리심의 과정에서 보완을 촉구했으며, 지난해 2월에는 심의 접수를 반려했다.용인 반도체클러스터 일반산단의 LNG발전소에 대해서도 입지 변경, 환경영향 분석 및 피해 예방·저감 대책 마련, 온실가스 감축을 위한 투자 및 지원 대책 등을 건의했다. 송전선로의 경우, 노선의 지중화를 요청하는 등 주민 생활과 안전을 고려한 대책 마련에 나섰다.방류수 문제는 수계 안전성 확보를 선결 조건으로, 현재까지 시험 방류를 저지하고 있고, 수질 검사 항목 확대와 합동점검위원회 운영규정 마련, 농업환경 사전 조사 및 피해 보상 등 SK 상생 협약에 포함된 내용을 보다 구체화할 것을 요구하고 있다.이와 함께 한전의 추가 재해영향평가와 고삼저수지 상류 재난예방시설 설치, 대기질 개선 및 온실가스 감축 방안 마련, 농산물 계약 물량 배정과 적정 가격 매입 등 분야별 추가 요구 사항을 제시했다.시는 변화된 여건을 반영해 상생협의체를 중심으로 추가 협상을 시작하고, 중앙정부와 지방정부, 공공기관, 산업계, 주민이 함께 참여하는 협력체계를 통해 실질적인 해결 방안을 마련할 계획이다.김보라 시장은 “국가 전략산업인 반도체산업의 성장 과정에서 지역 주민들이 환경·농업 피해와 안전 문제를 일방적으로 감당해서는 안 된다”며 “시민의 안전과 이익을 최우선으로 두고 관계 기관과 신속하게 협의해 실효성 있는 대책을 마련하겠다”고 말했다.안승순 기자