김일중 경기도의원, 장애인 복지 증진 및 생산품 우선구매 활성화 방안 논의



김일중 경기도의원(왼쪽)이 22일 경기도의회 이천상담소에서 경기도장애인직업재활시설협회장과 장애인 복지 증진 및 생산품 우선구매 활성화 방안을 논의하고 있다. (사진제공=경기도의회)

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경기도의회 김일중 의원(국민의힘·이천1)은 지난 22일 경기도의회 이천상담소에서 경기도장애인직업재활시설협회장(이하 협회장)과 정담회를 갖고 장애인 복지 증진과 장애인 생산품 우선구매 활성화 방안을 논의했다.이날 자리에서 협회장은 국내외 장애인 복지 사례를 공유하고, 장애인직업재활시설이 현장에서 겪는 운영상의 어려움과 제도적 개선 과제에 대해 의견을 나눴다.특히 중증장애인생산품 및 장애인 표준사업장 생산품 우선구매와 장애인 연계고용 제도의 활성화를 위해 공공기관의 인식 개선과 적극적인 참여가 필요하다는 점을 짚었다. 아울러 장애인 생산품에 대한 관심을 높이고 실질적인 구매 확대로 이어질 수 있도록 공공기관의 꾸준한 협조와 제도 활용을 건의했다.또한 장애인 일자리 창출은 단순한 고용 확대를 넘어 장애인의 경제적 자립을 돕고, 소득 기반을 마련해 탈수급으로 이어질 수 있는 사회적 가치를 지닌다는 점도 강조했다. 양측은 이를 위해 장애인직업재활시설 생산품의 안정적인 판로 확보와 지속 가능한 운영을 뒷받침할 정책적 지원이 필요하다는 데 뜻을 모았다.김일중 의원은 장애인 생산품 우선구매의 필요성에 대한 인식 제고와 적극적인 실천 의지를 강조하며 “장애인과 비장애인이 더불어 살아가는 사회를 만들기 위한 지속적인 노력과 관심이 필요하다”고 말했다. 이어 “장애인의 자립과 복지 향상을 위한 행정적 지원과 제도 개선을 위해 꾸준히 힘쓰겠다”고 덧붙였다.양승현 리포터