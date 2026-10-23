최순자 경기도의원, 포천 치유의숲 현장 점검… 체류형 산림체험 공간 육성 제안



▲최순자 의원이 19일 포천시 신북면 ‘포천하늘아래 치유의숲’을 방문해 시설과 프로그램 운영 현황을 점검하고 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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포천시의 산림자원을 활용한 치유의숲을 숙박과 생태교육, 주변 관광자원이 결합된 체류형 산림체험 명소로 확대 조성하기 위한 현장 점검이 이뤄졌다.경기도의회 여성가족평생교육위원회 최순자 의원(더불어민주당, 비례)은 지난 19일 포천시 신북면에 위치한 포천 치유의숲을 찾아 주요 시설과 프로그램 운영 실태를 살피고 공간 활성화 방안을 제시했다.포천 치유의숲은 약 40만 평 규모의 시유지에 조성된 산림복지 공간이다. 현재 풍부한 산림자원을 바탕으로 명상 치유, 가족관계 형성, 치매 예방, 생태미술 등 다양한 프로그램을 운영하며 방문객들에게 휴식과 치유의 기회를 제공하고 있다.현장을 둘러본 최순자 의원은 방문객들의 체류시간을 늘릴 수 있도록 숙박시설을 확충하고, 인근에 자리한 어메이징파크 과학관과 연계한 프로그램을 개발할 것을 제안했다. 숲이 가진 생태환경에 과학 콘텐츠를 접목함으로써 가족 단위 방문객들의 체험 폭을 넓히자는 취지다.아울러 폐교인 옛 삼정초등학교 부지를 활용한 숲학교 조성 방안과 함께, 방문객 접근성 개선을 위한 동두천 방면 진입도로 정비의 필요성도 짚었다.최 의원은 “포천의 풍부한 자연환경을 활용해 지역 어린이와 시민은 물론 도시민도 다양한 숲체험 기회를 누려야 한다”라며 “주변 교육·관광자원과 연계하고 체류형 시설을 보강해 더 많은 사람이 찾는 산림체험 공간으로 발전시켜야 한다”라고 밝혔다.양승현 리포터