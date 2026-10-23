최보라 경기도의원, 2026 경기도 유망중소기업 인증서 수여식 참석… 현장 맞춤형 사후 지원 강조



▲최보라 의원(오른쪽에서 두 번째)이 22일 경기도경제과학진흥원 광교홀에서 열린 ‘2026 경기도 유망중소기업 인증서 수여식’에서 참석 내빈들과 기념 세리머니를 하고 있다. (사진=경기도의회)



▲22일 경기도경제과학진흥원 광교홀에서 열린 ‘2026 경기도 유망중소기업 인증서 수여식’에서 최보라 의원을 비롯한 내빈들과 선정 기업 관계자들이 단체 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 경제노동위원회 최보라 의원(더불어민주당, 광주1)이 경기도 유망중소기업으로 선정된 도내 우수 기업들을 찾아, 일회성 인증을 넘어 판로 개척과 글로벌 도약으로 이어지는 체계적인 성장 사다리 구축의 중요성을 역설했다.최보라 의원은 지난 22일 경기도경제과학진흥원 광교홀에서 열린 ‘2026년 경기도 유망중소기업 인증서 수여식’에 참석해 성장 잠재력을 인정받은 도내 중소기업 관계자들을 격려하고 지속적인 성장 기반 마련을 약속했다.지난 1995년부터 이어져 온 경기도 유망중소기업 인증사업은 성장 가능성이 높은 도내 중소기업을 발굴·육성하기 위한 지원 사업이다. 올해는 총 801개 기업이 신청한 가운데 심사를 거쳐 스타트업 69개 사, 최초인증 107개 사, 재인증 35개 사 등 총 211개 사가 이름을 올렸다. 선정 기업에는 인증마크 사용 권한을 비롯해 브랜드 확산 및 홍보 지원, 도내 9개 기관 62개 연계 사업 참여 시 가점 부여 등의 혜택이 주어진다.이날 행사에서 최 의원은 “중소기업은 경기도 경제의 든든한 뿌리이자 양질의 일자리를 창출하는 핵심 동력”이라며 “고물가·고금리 등 어려운 대내외 경제 여건 속에서도 끊임없는 기술 혁신과 도전으로 성장 가능성을 입증한 기업인 여러분께 깊은 감사와 축하를 드린다”고 인사를 건넸다.이어 “스타트업부터 기술력을 갖춘 전통 제조업에 이르기까지 현장의 중소기업들이 겪는 경영 애로를 해소하고 체질을 강화하는 것이 지역경제 회복의 출발점”이라며 “단순한 일회성 인증에 그치지 않고 브랜드 강화와 판로 개척 등 실질적인 경영 성과로 이어질 수 있는 촘촘한 사후 지원이 뒷받침되어야 한다”고 강조했다.아울러 “혁신 역량을 갖춘 도내 중소기업들이 내수를 넘어 글로벌 강소기업으로 도약할 수 있도록 체계적인 성장 사다리 정책이 필요하다”며 “기업 현장의 목소리를 면밀히 살펴 실질적인 보탬이 되는 맞춤형 지원 정책을 지속적으로 확대해 나가야 한다”고 밝혔다.끝으로 최 의원은 “경기도의회 경제노동위원회 위원으로서 도내 중소기업이 활력을 되찾고 안정적으로 성장할 수 있도록 의회 차원의 입법과 예산 지원에 최선을 다하겠다”며 “앞으로도 기업하기 좋은 경기도를 만드는 데 든든한 동반자가 되겠다”고 말했다.양승현 리포터