윤종영 경기도의원, 경기도 군유휴지 전략적 활용 업무보고 점검… 접경지역 발전 연계 주문



▲윤종영 의원이 15일 경기도의회 북부분원에서 경기도 군협력담당관으로부터 ‘경기도 군유휴지 전략적 활용’에 관한 업무보고를 받고 발언하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 기획재정위원회 부위원장 윤종영 의원(국민의힘, 연천)이 최근 개정된 ‘접경지역 지원 특별법’의 특례 조항을 선제적으로 검토해, 도내 군유휴지를 경기북부 접경지역의 새로운 성장동력으로 활용해야 한다고 주문했다.윤종영 의원은 지난 15일 도의회 북부분원에서 경기도 균형발전기획실 군협력담당관으로부터 ‘경기도 군유휴지 전략적 활용’에 관한 업무보고를 받고, 군유휴지의 체계적인 관리 방안과 지역발전 연계 전략을 논의했다.이번 업무보고는 경기도가 추진 중인 군유휴지 활용사업 현황을 점검하고, 최근 관련 법률 개정에 따른 제도적 변화를 일선 지역개발사업에 접목할 수 있는 실무 방안을 모색하기 위해 마련됐다.경기도에 따르면 2026년 기준 도내 군유휴지는 25개 시·군에 걸쳐 총 4,819필지, 약 30.45㎢ 규모에 달한다. 도가 지난 8월부터 9월까지 도내 31개 시·군을 대상으로 군유휴지 활용사업을 조사한 결과, 11개 시·군에서 총 13개 사업이 추진 중이거나 계획 단계에 있는 것으로 집계됐다. 아울러 지난 5월부터 6월까지 국방부의 군유휴지 맞춤형 정보제공 제도에 대한 수요조사를 진행해 연천·동두천·가평·파주·포천 등 5개 시·군에서 7개 사업 수요를 확인하고 구체적인 활용 방안을 검토 중이다.앞서 경기도는 지난해 7월부터 올해 4월까지 군유휴지 활용 및 지원계획 수립을 위한 연구용역을 수행했으며, 지난 12일에는 국방부와 경기도, 도의원 및 민간전문가 등 9명이 참여하는 ‘경기도 군유휴지 민·관·군 협의회’를 새롭게 꾸렸다. 도는 이를 토대로 오는 12월까지 향후 5년간의 군유휴지 활용 및 지원계획을 수립할 방침이다.이날 자리에서는 최근 개정된 ‘접경지역 지원 특별법’의 핵심 내용과 지자체 차원의 대응 전략이 중점적으로 다뤄졌다. 지난 9월 17일 국회 본회의를 통과해 10월 13일 공포된 개정법은 접경지역 내 미활용 군용지의 현황 제공과 관리·처분 과정에서 지방자치단체가 의견을 제출할 수 있도록 허용하고, 토양오염 및 지장물 정리, 공익사업 활용 등에 관한 특례를 신설한 것이 골자다.내년 4월 14일 개정법이 본격 시행되면 미활용 군용지를 공익사업에 활용하기 위한 국방부의 협조와 규제 해제 우선 검토 등에 대한 법적 근거가 마련된다. 또한 일정 요건을 충족할 경우 토지 정화 및 개량에 투입된 비용을 매각대금에서 공제받을 수 있는 길도 열린다.보고를 받은 윤 의원은 “그동안 군유휴지 활용과 관련해 가장 안타까웠던 점은 지역에 필요한 사업을 추진할 의지가 있어도 군용지에 대한 정보 부족과 복잡한 협의 절차, 막대한 정비 비용 등으로 실제 활용까지 이어지기 어렵다는 것이었다”며 “이번 법률 개정은 이러한 문제를 개선할 수 있는 중요한 제도적 전환점”이라고 짚었다.이어 “개정법의 시행을 기다리기만 할 것이 아니라, 국방부의 후속조치와 시행령 등 하위법령 정비 동향을 면밀히 확인하고 새롭게 마련된 특례를 경기도와 시·군이 어떻게 활용할 수 있을지 선제적으로 검토해야 한다”고 강조했다.특히 “군유휴지의 현황 제공과 관리·처분에 관한 의견 제출, 토양오염 정화 비용 부담 완화, 공익사업을 위한 규제 해제 우선 검토 등은 실제 사업 추진에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항”이라며 “연천을 비롯한 접경지역에서 추진 중인 사업들에 이러한 제도를 적용할 수 있는지 구체적으로 검토하고, 필요한 경우 국방부와 사전 협의에 나서야 한다”고 말했다.아울러 “군유휴지 활용은 단순한 토지 확보의 문제가 아니라 지역의 산업과 관광, 주민 편의시설 확충 등 중장기적인 지역발전 전략과 연결돼야 한다”며 “올해 말 수립 예정인 군유휴지 활용 및 지원계획에 시·군별 수요와 개정법에 따른 제도적 기회를 적극 반영해 실현 가능한 사업을 발굴해야 한다”고 당부했다.끝으로 윤 의원은 “연천을 비롯한 경기북부 접경지역 주민들은 오랜 기간 국가안보를 위해 각종 규제와 불편을 감내해 왔다”며 “이제는 군유휴지가 지역발전의 걸림돌이 아니라 새로운 성장동력으로 활용될 수 있도록 경기도와 국방부, 시·군의 협력을 강화하고, 의회 차원에서도 지속적으로 관심을 갖고 지원하겠다”고 밝혔다.한편, 윤종영 의원은 제11대 경기도의회에서 지난 6월 30일까지 경기도 군유휴지 민·관·군 협의회 위원장을 맡아 군유휴지의 효율적 활용과 유관 기관 간 협력체계 구축, 제도 개선 방안 마련 등 접경지역 발전 여건 개선을 위한 의정활동을 이어왔다.양승현 리포터