최혜경 경기도의원 “경기도 유망중소기업, 지역경제 성장 이끄는 핵심 동력”



▲최혜경 의원(오른쪽 끝)이 22일 경기도경제과학진흥원 광교홀에서 열린 ‘2026년 경기도 유망중소기업 인증서 수여식’에서 주요 내빈들과 세레머니에 참여하고 있다. (사진=경기도의회)



▲‘2026년 경기도 유망중소기업 인증서 수여식’에 참석한 최혜경 의원과 선정 기업 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 경제노동위원회 최혜경 의원(더불어민주당, 비례)은 지난 22일 경기도경제과학진흥원 광교홀에서 열린 ‘2026년 경기도 유망중소기업 인증서 수여식’에 참석해 우수한 기술력과 성장 잠재력을 인정받은 도내 중소기업 관계자들을 격려했다.지난 1995년부터 시행해 온 경기도 유망중소기업 인증사업은 성장 가능성이 높은 도내 중소기업을 발굴하고 다각적인 경쟁력 강화를 뒷받침하기 위해 추진되는 사업이다.이날 최혜경 의원은 “어려운 경제 여건 속에서도 끊임없는 도전과 기술혁신으로 경쟁력을 높여 온 기업인 여러분의 노력이 오늘의 결실로 이어졌다”며 “경기도 유망중소기업으로 선정된 모든 기업에 진심으로 축하의 말씀을 드린다”고 전했다.이어 “중소기업이 가진 기술력과 혁신 역량은 경기도 산업의 경쟁력을 높이는 중요한 자산”이라며 “새로운 기술과 아이디어를 바탕으로 성장하는 기업들이 많아질수록 경기도 산업의 기반도 더욱 튼튼해질 것”이라고 강조했다.또한 최 의원은 유망중소기업들이 급변하는 산업 환경에 발맞춰 안정적인 성장을 이어가기 위해서는 기업 자체의 혁신과 더불어 제도적 뒷받침이 병행돼야 한다고 짚었다. 최 의원은 “우수한 기술과 경쟁력을 갖춘 중소기업들이 급변하는 산업환경에 대응하고 안정적으로 성장하기 위해서는 기업의 혁신 노력과 함께 이를 뒷받침하는 정책적 지원이 중요하다”며 “기업이 기술개발과 경영활동에 집중할 수 있는 환경을 조성하고, 현장에서 체감할 수 있는 지원 정책을 마련해야 한다”고 당부했다.끝으로 최혜경 의원은 “오늘 선정된 유망중소기업들이 경기도를 대표하는 우수기업으로 성장하고, 그 성과가 지역경제 활성화와 양질의 일자리 창출로 이어지기를 기대한다”며 “앞으로도 경기도의회 경제노동위원회 위원으로서 중소기업의 경쟁력 강화와 지속가능한 성장 기반 마련에 힘쓰겠다”고 밝혔다.한편 최혜경 의원은 경계선 지능인과 자립준비청년 등 취업 취약계층 청년들의 고용 기회를 넓히고 기업의 자발적인 채용을 이끌어내기 위해 오는 11월 「경기도 청년 고용우수기업 인증 및 지원 조례」 일부개정을 추진할 계획이다.양승현 리포터