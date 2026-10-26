장경임 경기도의원 “개발지역 입주 시기에 맞춘 학교 개교·안전한 통학로 확보해야”



▲장경임 의원이 23일 용인교육지원청에서 열린 경기도의회 교육행정위원회 현장정책회의에서 신설학교 적기 개교와 통학로 안전 확보를 당부하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 교육행정위원회 장경임 의원이 택지 및 도시개발지역 내 공동주택 입주 시기에 맞춘 신설학교의 적기 개교와 개교 전 안전한 통학로 확보를 촉구했다.장경임 의원은 23일 용인교육지원청에서 진행된 교육행정위원회 현장정책회의에서 업무보고를 받고, 개발지역 입주 일정에 부합하는 신설학교 개교 추진과 학생들의 안전한 통학환경 조성을 당부했다.이날 장 의원은 개발지역 내 공동주택 입주 시점과 학교 개교 시기가 어긋날 경우 학생과 학부모가 입학 및 전학 과정에서 큰 불편을 겪을 수 있다고 지적했다. 이에 따라 학교 설립을 추진할 때 실제 입주 일정과 학생 유입 시기를 면밀히 분석해 반영해야 한다고 짚었다.장 의원은 “새로운 주거지역에 입주하는 학생들이 필요한 시기에 학교에 다닐 수 있도록 입주 일정과 개교 시기를 세심하게 맞춰야 한다”며 “개발사업의 진행 상황과 입주계획 변화를 지속적으로 확인하고, 학교 설립 일정도 함께 점검해 달라”고 주문했다.또한 개발지역의 경우 학교가 문을 열더라도 주변 도로망이나 보행로 등 기반시설이 완비되지 않는 사례가 빈번하다는 점을 언급하며, 개교 준비 단계에서부터 통학환경 전반을 동시에 점검해야 한다고 강조했다.장 의원은 “학교가 개교해도 학생들이 다닐 보도나 안전시설이 마련되지 않았다면 등하굣길의 불안은 남을 수밖에 없다”며 “교육지원청이 관계기관과 긴밀히 협의해 개교 전 통학로와 필요한 안전시설이 갖춰질 수 있도록 챙겨 달라”고 요청했다.끝으로 장경임 의원은 “학생과 학부모에게 중요한 것은 필요한 시기에 학교에 다니고, 매일 안전하게 오가는 것”이라며 “입주부터 개교, 통학까지 학생의 생활을 중심에 두고 학교 설립과 교육환경 조성을 추진해 달라”고 밝혔다.양승현 리포터