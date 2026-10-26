수원시, 민관협력 ‘새빛 긴급복지지원’ 추진…최대 100만원 지원



수원시청 전경

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수원특례시(시장 이재준)와 수원시사회복지협의회(회장 장명찬)가 갑작스러운 위기 상황으로 어려움을 겪는 저소득 가구를 지원하기 위해 ‘2026년 새빛 긴급복지지원’사업을 공동 추진한다.공공과 민간이 협력해 복지사각지대에 놓인 위기가구를 선제적으로 발굴하고, 신속한 지원으로 생활 안정을 돕는다.지원 대상은 수원시에 거주하는 기준 중위소득 100% 이하의 위기가구 중 실직·폐업·중한 질병 등 갑작스러운 위기 상황으로 생계유지나 의료비 마련에 어려움을 겪는 가구다.재산 기준은 적용하지 않고, 가구별 위기 상황과 지원 기준 등을 종합적으로 검토해 지원 여부를 결정한다.지원 금액은 가구당 최대 100만원이다. 생계비는 1인가구 50만원, 2인가구 80만원, 3인 이상 가구 100만원을 지원하고, 의료비는 본인부담금 범위에서 최대 100만원까지 지원한다.민간 후원 재원으로 운영하는 한시적 지원사업으로, 대상 가구별 1개월에 한해 1회 지원한다. 사업 예산은 총 8000만원으로, 경기사회복지공동모금회의 ‘열매 네트워크’ 사업비 7000만원과 김성민커피의 후원금 1000만원으로 마련했다.올해 10월부터 예산이 소진될 때까지 사업을 운영한다.수원시는 위기가구를 발굴하고, 수원시사회복지협의회가 지원 대상자의 심의·선정, 지원금 지급 등을 맡는다.안승순 기자