최만식 경기도의원, 성남 농업현안 집중 점검… 로컬푸드 수수료·화훼·시설채소 지원 논의

경기도의회 농정해양위원회 최만식 의원(더불어민주당, 성남2)이 소규모·임차 농가 비중이 높은 성남 지역 농업 여건에 맞춰 로컬푸드 직매장 수수료 인하와 판로 확대 등 실질적인 맞춤형 지원책 마련에 나섰다.
최만식 의원은 지난 22일 경기도 친환경농업과장 등 관계자들과 정담회를 열고, 로컬푸드 판매수수료 문제를 비롯해 시설채소·화훼농가 지원, 농자재 가격 부담 완화 등 성남 지역 농업 현안을 전반적으로 점검하며 개선방안을 논의했다.
이날 최 의원은 일부 로컬푸드 직매장에서 출하 농가가 판매액의 12% 수준을 수수료로 부담하고 있다는 현장의 고충을 전달했다. 직매장 건립과 포장재 등 다각적인 공공 지원이 투입되고 있는 만큼, 농협 등 운영주체와의 협의를 통해 실제 출하 농가의 수수료 부담을 낮출 수 있는 대안을 모색해야 한다고 제안했다.
성남 지역 화훼 및 시설채소 농가의 판로 확보와 경영비 절감 방안도 주요 안건으로 다뤄졌다. 최 의원은 명절 등 특정 시기에만 편중된 농산물·화훼 할인행사를 평상시로 넓히는 방안과 소규모 농가의 농자재 구입비 부담을 덜어줄 지원책을 검토해 줄 것을 주문했다. 아울러 경기도와 시·군이 공동으로 참여하는 재정 지원 방식과 시설채소·화훼 품목의 수급안정 대책에 대해서도 심도 있게 의견을 교환했다.
특히 화훼농가 판로 지원과 노인복지 정책을 결합한 상생 모델도 제시했다. 최 의원은 경로당이나 복지관에 일회성으로 화분을 전달하는 기존 방식에서 벗어나, 어르신들이 직접 식물을 심고 가꾸는 상자텃밭이나 실내 정원 등을 조성하면 지역 화훼 소비 촉진과 어르신들의 건강 증진·여가활동을 동시에 뒷받침할 수 있다고 제언했다.
이어 “로컬푸드 수수료부터 농자재, 판로와 수급안정까지 농업인들이 체감하는 문제를 하나씩 점검해 경기도 정책과 연결할 수 있는 방안을 계속 찾겠다”고 밝혔다.
양승현 리포터