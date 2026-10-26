김성태 경기도의원, 경기일보 인터뷰서 ‘정심대도’ 의정철학 밝혀… “바른 마음으로 도민 위한 정책·예산 만들 것”



▲김성태 의원이 22일 경기도의회 의원실에서 진행된 경기일보와의 인터뷰에서 의정철학과 지역 현안에 대해 설명하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 농정해양위원회 김성태 의원(더불어민주당, 용인2)은 지난 22일 진행된 경기일보와의 인터뷰를 통해 주민의 현장 목소리를 실질적인 정책과 예산으로 구현하는 의정철학과 경기도 농정예산 확대, 도농복합도시 용인의 균형 발전 방향을 제시했다.이날 인터뷰에서 김성태 의원은 집무실에 걸어둔 사자성어 ‘정심대도(正心大道)’를 자신의 핵심 의정철학으로 꼽았다. 김 의원은 이에 대해 “마음을 바르게 가지면 큰길을 갈 수 있다는 뜻”이라며 “도의원에게 바른 마음이란 도민을 위한 정책과 예산을 제대로 만들고, 개인적인 욕심보다 주민을 먼저 생각하는 것이라고 생각한다”고 설명했다.특히 중앙동·삼가동·이동읍·남사읍 등 도시와 농촌 지역이 함께 어우러진 지역구의 특성을 짚으며, 농업인과 축산인은 물론 도심 거주 주민들의 상이한 요구를 아울러 경청하는 자세가 무엇보다 중요하다고 강조했다.상임위원회인 농정해양위원회 차원의 최우선 과제로는 경기도 농정예산의 비중 확대를 지목했다. 김 의원은 “경기도 전체 예산에서 농업 분야가 차지하는 비중이 계속 낮아지고 있다”며 “농업은 단순 산업이 아니라 도민의 먹거리를 책임지는 생명산업이자 식량안보 산업인 만큼 농정예산을 일반회계 대비 최소 4% 수준까지 확대할 필요가 있다”고 역설했다. 앞서 김 의원은 예산안 심사와 본회의 5분자유발언 등을 통해 농정예산 확충의 당위성을 꾸준히 제기해 온 바 있다.아울러 지방의원의 본질적인 역할에 대해서는 ‘주민의 어려움을 정책과 예산으로 풀어내는 것’이라고 정의했다. 김 의원은 “주민들이 스스로 해결하기 어려운 문제를 대신 전달하고, 집행부와 협의해 필요한 예산과 제도를 만드는 것이 도의원의 역할”이라며 “민원 하나라도 실제 해결의 실마리를 찾았을 때 가장 큰 보람을 느낀다”고 전했다.이어 “큰 정치적 목표를 먼저 세우기보다 주어진 임기 동안 주민들이 제기하는 하나하나의 문제에 집중하고 싶다”며 “농업인·축산인·어업인·임업인의 마음을 더 가까이에서 이해하고 현장에서 답을 찾는 것이 앞으로의 숙제”라고 덧붙였다.끝으로 용인의 미래 발전상과 관련해서는 가파른 도시 팽창 과정에서도 농업과 농촌의 본래 가치를 함께 보존해야 한다는 입장을 피력했다. 김성태 의원은 “과거 용인을 대표하는 이미지가 에버랜드였다면 이제는 국가산단과 반도체산업으로 대한민국을 대표하는 도시로 빠르게 변화하고 있다”며 “이러한 성장 속에서 농촌과 도시가 함께 발전하고, 용인이 대한민국의 미래산업을 이끄는 도시로 자리매김할 수 있도록 맡은 역할을 충실히 하겠다”고 밝혔다.양승현 리포터