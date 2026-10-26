송연섭 경기도의원 “예산 감축 속 사회연대경제, 실질적 연대 필요”



▲송연섭 의원(가운데)과 이기대 의원(왼쪽)이 26일 경기도의회 경제노동위원회 회의실에서 성남 지역 사회연대경제 조직 관계자들과 간담회를 열고 예산 감축 대응 방안을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

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「사회연대경제기본법」 시행을 앞두고 관련 예산이 축소되는 가운데, 경기도의회 경제노동위원회 소속 의원들이 현장 조직들과 만나 영역별 맞춤형 연대 방안과 필수 예산 확보 대책을 모색했다.경기도의회 경제노동위원회 송연섭 의원(더불어민주당, 비례)은 26일 같은 위원회 소속 이기대 의원(더불어민주당, 고양9)과 함께 두레생협 등 성남 지역 사회연대경제 조직 관계자들과 간담회를 열고, 예산 감축 기조에 따른 현장의 대응 방안을 논의했다고 밝혔다.이번 간담회는 기본법 시행을 앞둔 시점에 오히려 관련 예산이 줄어드는 여건 속에서 일선 사회연대경제 조직의 고충을 청취하고 지속 가능한 활동 방향을 함께 모색하고자 마련됐다.이날 참석자들은 예산 축소 이후에도 사회연대경제 조직이 자생력을 유지하며 활동을 이어가기 위한 대안을 집중적으로 논의했다. 특히 생활협동조합과 사회적기업, 협동조합 등 세부 영역마다 설립 취지와 당면 과제가 상이한 만큼, 각 영역의 특성에 부합하는 구체적이고 실질적인 연대 체계를 구축해야 한다는 데 뜻을 모았다.송연섭 의원은 “예산이 줄어든 상황일수록 사회연대경제를 하나의 구호로 묶기보다 영역별 목적과 과제에 맞춰 누가 누구와 어떻게 손잡을지 구체적으로 정해야 연대가 실제 힘이 된다”고 짚었다.이어 “공공 지원과 함께 기업과 손잡고 지역 문제를 풀어가는 사업 모델도 현장에서 적극적으로 제안해 주셨으면 한다”며 “좋은 제안이 나오면 의회도 집행부와 기업을 잇는 역할을 하겠다”고 강조했다.함께 자리한 이기대 의원은 기본법 시행에 발맞춰 경기도 차원의 사회연대경제 지원 근거를 명문화하는 조례 제정을 추진 중이며, 이날 간담회에서 수렴된 현장의 목소리를 조례안에 적극 반영하겠다고 설명했다.아울러 두 의원은 사회연대경제 조직의 안정적인 운영을 위해 반드시 뒷받침돼야 하는 필수 예산에 대해서는 도의회 차원에서 집행부와 긴밀히 협의해 나가기로 의견을 모았다.끝으로 송연섭 의원은 “현장에 꼭 필요한 예산까지 줄어들지 않도록 다가오는 행정사무감사와 2027년도 예산안 심사에서 관련 사업을 꼼꼼히 살피겠다”고 말했다.양승현 리포터