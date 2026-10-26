정한석 경북도의회 교육위원장, ‘독도교육원 착공식 및 독도의 날 기념식’ 참석

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경상북도의회 교육위원회 정한석 위원장과 백순창 의원은 지난 24일 울릉군 울릉읍 독도교육원 건립 예정지에서 열린 ‘독도교육원 착공식 및 독도의 날 기념식’에 참석했다.이번 행사는 경북교육청이 미래 세대의 영토주권 의식을 높이고 독도교육원 건립의 시작을 알리기 위해 마련했으며, 임종식 교육감을 비롯해 지역 관계자, 학생, 학부모 등이 함께했다.행사에 앞서 J-ROTC 학생 24명이 독도에 입도해 기념 퍼포먼스를 펼쳤으며, 본행사에서는 건립 개요 보고와 착공 선포를 비롯해 울릉초·저동초 학생들의 어린이독도의용수비대 플래시몹 등 특별 공연이 진행됐다.새로 건립될 독도교육원은 학생들이 교실에서 배운 내용을 현장 체험과 연계해 독도의 역사적 의미와 소중함을 배우는 체험 중심 교육공간이자, 전국의 교육가족이 찾는 거점으로 자리매김할 전망이다.정한석 위원장은 “독도교육원은 학생들이 독도를 직접 느끼고 영토의 소중함을 새기는 배움의 공간이 될 것”이라며, “차질 없는 건립과 운영을 위해 경북교육청과 소통하며 의회 차원의 지원과 노력을 아끼지 않겠다”고 강조했다.신성은 리포터