김현덕 경기도의원, 경기도재가노인복지협회 한마음 대축제 참석



▲김현덕 의원이 23일 부천시민회관 대강당에서 열린 ‘제3회 경기도재가노인복지협회 한마음 대축제’에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 보건복지위원회 김현덕 의원(더불어민주당, 비례)이 어르신들에게 질 높은 지역사회 돌봄서비스를 지속적으로 제공하기 위해 재가노인복지시설의 안정적 운영과 현장 종사자 처우개선이 뒷받침돼야 한다고 강조했다.김현덕 의원은 지난 23일 부천시민회관 대강당에서 개최된 ‘제3회 경기도재가노인복지협회 한마음 대축제’에 참석해 어르신들과 재가노인복지 현장 종사자들에게 감사와 격려의 뜻을 전했다.경기도재가노인복지협회(회장 이종화)가 주최한 이번 행사는 어르신과 재가노인복지 종사자들이 함께 모여 소통과 화합을 다지고, 일선 지역사회에서 노인복지 증진을 위해 헌신해 온 종사자들의 노고를 격려하고자 마련됐다.재가노인복지는 어르신들이 평소 거주하던 익숙한 환경에서 안정적인 노후를 이어갈 수 있도록 일상생활 지원과 맞춤형 돌봄서비스를 제공하는 지역사회 기반 복지체계다. 최근 급격한 고령화 추세 속에서 그 역할과 비중이 날로 확대되고 있다.특히 일선 재가노인복지시설 종사자들은 어르신들의 가장 가까운 일상에서 건강과 안전을 점검하고 생활 전반을 뒷받침하며 지역 돌봄망의 핵심 축을 맡고 있다. 이에 따라 흔들림 없는 돌봄서비스를 유지하기 위해 종사자들의 근무 여건을 개선하고 시설에 대한 행·재정적 지원을 이어가야 한다는 목소리가 커지고 있다.이날 김현덕 의원은 “어르신들의 건강하고 행복한 노후를 위해 현장에서 묵묵히 헌신하고 계신 여러분이 경기도의 자부심”이라며 “어르신들과 그 곁에서 세심한 돌봄을 실천하는 종사자 여러분께 깊은 감사와 경의를 표한다”고 말했다.이어 “어르신들이 살던 곳에서 존엄하고 안정적인 노후를 보내기 위해서는 지역사회 중심의 촘촘한 돌봄체계가 뒷받침되어야 한다”며 “이를 위해서는 재가노인복지시설의 안정적인 운영과 돌봄 종사자들의 처우개선이 함께 이루어져야 한다”고 역설했다.끝으로 김현덕 의원은 “돌봄 종사자들이 안정적인 환경에서 일할 수 있어야 어르신들에게도 지속적이고 질 높은 복지서비스가 제공될 수 있다”며 “경기도의회 보건복지위원회 위원으로서 재가노인복지 현장의 목소리에 귀 기울이고, 관련 정책과 예산을 세심하게 살피겠다”고 밝혔다.양승현 리포터