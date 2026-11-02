경북도의회-전남광주통합특별시의회, 영호남 상생협력 강화

전남·광주 행정통합 계기 상생업무협약 재체결… 교류·협력 강화

지역 현안 공동 대응 및 미래전략산업 협력으로 상생발전 도모



김희수 경북도의회 의장(왼쪽)과 송형곤 전남광주통합특별시의회 의장. 경북도의회 제공



경북도의회-전남광주통합특별시의회 상생업무협약식. 경북도의회 제공



경북도의회-전남광주통합특별시의회 상생업무협약식 후 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 경북도의회 제공

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경북도의회(의장 김희수)는 지난 10월 30일 경주 힐튼호텔에서 전남광주통합특별시의회(의장 송형곤)와 영호남 지역 발전과 주민 복리 증진을 위한 상생업무협약을 체결했다. 협약은 전남·광주 행정통합에 따른 새로운 의회 출범을 계기로 기존 상생협력 관계를 재확인하고, 양 의회 간 교류와 협력을 한층 강화하기 위해 마련됐다.행사에는 김희수 경북도의회 의장과 송형곤 전남광주통합특별시의회를 비롯해 양측 의원 27명 및 관계 공무원들이 자리를 함께했다. 양 기관장은 인사말을 시작으로 상생 협약서에 서명하고 지역 특산품을 교환하며 뜻깊은 기념촬영을 진행했다.이번 협약을 계기로 양 의회는 영호남의 공동 번영을 이끌어갈 협력 기반을 더욱 공고히 하고, 현안 해결과 주민 복지 향상을 위해 긴밀히 공조하기로 뜻을 모았다. 특히 인공지능(AI)을 비롯해 에너지, 철강, 반도체, 이차전지 등 주력 및 미래 첨단산업의 경쟁력을 높이기 위한 정책 발굴과 제도적 개선에 힘을 모으고, 다방면의 교류를 넓혀 실질적인 상생 성과를 도출할 방침이다.공식 협약식 직후 이어진 화합의 장에서는 참석 의원들이 머리를 맞대고 지역의 주요 현안과 공통의 관심사에 대해 허심탄회한 의견을 교환하며, 앞으로도 지속적인 교류와 협력을 이어갈 것을 굳게 다짐했다.김 의장은 “영호남은 오랜 시간 교류와 협력을 통해 대한민국 발전을 함께 이끌어 온 동반자”라며 “이번 협약이 양 지역의 우의를 더욱 돈독히 하고, 실질적인 공동발전으로 이어지는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.이어 “앞으로도 지방재정과 지역경제 등 공동 현안에 적극 대응하고, 양 지역의 강점을 살린 정책 협력을 통해 주민들이 체감할 수 있는 성과를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.한편, 양 의회는 31일 경주화백컨벤션센터와 경주엑스포대공원 일원에서 열리는 ‘2026 영호남 상생협력 화합대축전’에도 함께 참석해 영호남 화합과 상생의 의미를 이어갈 예정이다.류정임 리포터